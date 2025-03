Condenado a cuatro años de prisión por violar a la madre de su hija en Belalcázar

Un hombre ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión en Córdoba, entre otras penas, por violar a la madre de su hija, quebrantar la orden de alejamiento, coaccionarla y causarle lesiones en Belalcázar. La sentencia ha sido dictada por la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba después de que las partes hayan alcanzado una conformidad sobre los hechos, ocurridos cuando él tenía 28 años de edad.

De este modo, el tribunal considera probado que el encartado retomó la relación sentimental con la madre de su hija menor, pese a tener una prohibición de acercarse o comunicar con ella. Un día de agosto de 2018 se citaron para que él le entregara a la hija y para hablar. Sin embargo, al encontrarse, el procesado pidió a la perjudicada que entrara rápidamente en el coche. El vehículo tenía las lunas pintadas, por lo que no se podía saber si la niña se encontraba allí.

Los hechos

Al entrar la víctima, vio que su hija no estaba, momento en que el procesado bajó los pestillos y le indicó que no iba a volver a verla si se iba a Madrid. Comenzó a circular a una velocidad desmesurada y llegó al campo de sus abuelos, en Belalcázar, "a mucha distancia de cualquier otro sitio habitado", apunta el fallo.

Interior de la Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Una vez en el lugar, el acusado rompió el teléfono móvil de la perjudicada, estampándolo contra el suelo, y tiró las llaves del coche. Cuando ella intentó huir, la cogió de los pelos y del bolso, y la tiró al suelo. La arrastró y después la levantó de los pelos, y le profirió expresiones como "no vas a salir viva de aquí, aquí no hay nadie que te pueda socorrer, te prefiero muerta antes de que me quites a mi hija".

Cuando entraron en la casa, la agredió sexualmente. A preguntas de la perjudicada, respondió con expresiones como "tu hija está con unos hombres en Córdoba" y también afirmó que "me das asco, no vas a salir de aquí en mucho tiempo". Después de esto, la llevó a su casa en coche, diciéndole que tenía 10 minutos para echar a su madre y enviar a su hijo a un orfanato. La víctima aprovechó para pedir ayuda a su madre y a la Guardia Civil cuando llegó a su domicilio.

Tres años sin poder ejercer la guarda y tutela

Por estos hechos, el procesado ha sido condenado a cuatro años de prisión por una agresión sexual y a otros seis meses de cárcel por el quebrantamiento de la medida cautelar de alejamiento de su expareja. Tampoco podrá comunicar con la víctima o aproximarse a ella durante siete años, y deberá abonar dos multas de 150 euros y de 1.350 euros por las coacciones y lesiones.

Además, se le ha impuesto una inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por el tiempo de tres años. Ya ha abonado 4.000 euros en concepto de indemnización a la víctima y tendrá que pagar otros 26.361 euros más.