Berit Arheimer y Michel Moisan, nuevos doctores honoris causa de la UCO

Los profesores Berit Arheimer y Michel Moisan han sido investidos esta tarde doctores honoris causa por la Universidad de Córdoba en el transcurso de una ceremonia celebrada en el salón de actos del Rectorado. El acto estuvo presidido por el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, que comenzó su discurso celebrando la Universidad como como un espacio abierto en el que se siga celebrando el conocimiento en “unos tiempos en los que el negacionismo comienza a campar a sus anchas y la ignorancia empieza a ser algo de lo que presumir”.

De ambos, el rector señaló no solo sus méritos académicos y su excelencia investigadora, sino también “la calidad humanística de ambos, que es parte indisociable de lo que les hace grandes y lo que distingue al verdadero maestro del que es solo un compendio andante de conocimientos”. Asimismo, recordó la necesidad de seguir incorporando mujeres al claustro honorífico de la UCO “para enmendar el injustificable vacío que hemos hecho a las académicas hasta la última década del siglo XX y la entrada al siglo XXI”.

El rector de la Universidad de Córdoba, junto a los doctores honoris causa. / CÓRDOBA

Berit Arheimer

Berit Arheimer, cuarta mujer en ser investida doctora honoris causa por la UCO, es presidenta de la Asociación Internacional de Ciencia Hidrológica (IAHS) desde 2019. Desde muy joven sintió una clara vocación ambientalista y se decantó por la hidrología en su formación universitaria y doctorado. Tras una primera etapa en la Universidad de Linköping, en 1997 se incorpora al Instituto Sueco de Meteorología e Hidrología (SMHI) donde es hoy profesora de investigación en Hidrología, y donde fue durante más de veinte años directora de Investigación en esta misma materia.

Como madrina de la profesora Arheimer intervino la catedrática de Hidrología, María José Polo Gómez, quien subrayó tres líneas transversales de coherencia científica a lo largo de su trayectoria: impacto en la sociedad de su trabajo, con el foco en el desarrollo de servicios climáticos e hidrológicos con fines operacionales de acceso público, que incluyen su colaboración con el Programa Copernicus de la Unión Europea; acceso abierto a los resultados de investigación en el SMHI, con el modelo HYPE y derivados, y en iniciativas impulsadas dentro de la IAHS, como el Digital Water Globe, entre otros; y colaboración internacional, que la ha llevado a ser responsable de numerosos proyectos internacionales, con atención a países desfavorecidos donde la ciencia cobra aún más urgencia.

La profesora Polo Gómez explicó que Berit Arheimer ha colaborado con la Universidad de Córdoba durante los últimos quince años en el campo de los servicios climáticos e hidrológicos, relación clave para la consolidación internacional de nuestro grupo, con impacto claro en la trayectoria hacia la Unidad de Excelencia María de Maeztu DAUCO en la UCO. El trabajo con la UCO es solo una muestra de su actividad intensa e incesante trayectoria que le ha valido, además de la presidencia de la IAHS, reconocimientos como la Darcy Medal de la European Geoscience Union (EGU) en 2021, por sus “Outstanding scientific contributions in water resources research and water resources engineering and management.”

En su discurso de agradecimiento, la profesora Arheimer resaltó el valor de la Hidrología como ciencia que estudia la comprensión del ciclo del agua y todos los procesos que rigen su transporte desde la evaporación al aire, la precipitación como lluvia o nieve, el almacenamiento en glaciares y campos de nieve, el derretimiento e infiltración en el suelo, la transpiración por la vegetación, el almacenamiento en aguas subterráneas y acuíferos, la percolación subterránea, la descarga en humedales y arroyos, el almacenamiento en lagos y embalses y el flujo a través de la red fluvial hacia el mar; así como el impacto de los humanos por medio de presas, riego, regulación del flujo y extracción para el consumo y la producción industrial. "La Hidrología también trata sobre las interacciones entre la sociedad y el agua. El problema con el agua es que a menudo tiende a volverse demasiada, muy poca o demasiado contaminada”, indicó.

Tras repasar brevemente algunos hitos de su carrera, la profesora Arheimer afirmó que lo que más le enorgullece son “los logros que hemos alcanzado en la construcción de comunidades y relaciones con personas que necesitan esta información para construir sociedades seguras. Los resultados globales que hemos obtenido con el modelo para estimar el impacto del cambio climático en los recursos hídricos forman parte actualmente de varios servicios climáticos y contribuyen a la transformación social en diferentes sectores y negocios”.

Michel Moisan

La laudatio del doctorando Michel Moisan correspondió a la catedrática de Física Aplicada María Dolores Calzada Canalejo, quien glosó la figura del investigador canadiense, reconocido como una figura de referencia en su campo, la Física de Plasmas y sus aplicaciones en áreas tan diversas como energía, materiales, esterilización, eliminación de gases contaminantes, etc. La madrina destacó la extensa y excelente calidad de su bibliografía, con más de 200 artículos y varios libros publicados entre los que se encuentran dos de temática docente, le han llevado a ser uno de los investigadores más citado en su campo, alcanzando un número de citas superior a 13000 según Google Scholar. Su labor investigadora destaca por su carácter innovador, por lo que su transferencia de conocimiento al sector industrial se ha materializado en alrededor de 35 patentes. En 2017, fue galardonado con el prestigioso Premio a la Innovación en Física de Plasmas de la Sociedad Europea de Física por sus contribuciones pioneras al desarrollo y comprensión de las fuentes de los plasmas de microondas y sus aplicaciones al procesado de materiales, salud y protección del medio ambiente.

La profesora Calzada recordó la larga trayectoria de colaboración del profesor Moisan con la UCO, que se ha mantenido a través del Laboratorio de Innovación en Plasmas y que se ha ido materializando en diversas acciones como la donación de instrumentación científica en la fase inicial del Laboratorio y que, con el tiempo, ha dado lugar a la formación de más de 10 investigadores y a la tutorización de investigadores de la Universidad de Córdoba en sus fases pre y postdoctoral en su grupo de investigación en la Universidad de Montreal.

Michel Moisan agradeció el reconocimiento de la UCO y explicó a la audiencia que el plasma, campo de su especialidad, es un gas con partículas cargadas, concretamente electrones e iones, un medio que puede describirse como el cuarto estado de la materia si seguimos el orden creciente de la energía de un medio: primero está el estado sólido, luego el estado líquido, luego el estado gaseoso (con partículas eléctricamente neutras), y finalmente, el de mayor energía, el plasma. El canadiense recordó la donación de un espectrofotómetro y otros dispositivos para equipar el Laboratorio de Innovación en Plasmas de la UCO, hecho que sirvió a la profesora María Dolores Calzada para producir grafeno a partir de un líquido precursor con átomos de carbono en su composición. El profesor Moisan alabó que la profesora Calzada fuera la primera en obtener grafeno utilizando la TIAGO, lo que dio lugar a un registro y concesión de patente por la Universidad de Córdoba para proteger este proceso.

Honoris causa: referentes y maestros

Respecto a los nuevos doctores honoris causa de la UCO, que ya suman 50, el rector destacó de la doctora Arheimer que “ser un referente internacional del liderazgo femenino en ciencia es tan necesario como el agua que estudia lo es para la tierra”. Igualmente, apuntó la cualidad humana de la profesora Arheimer, “que engrandece a cualquier especialista y, sin embargo, no cualquier puede presumir de tenerla. La generosidad, el espíritu colaborativo y el trato amable configuran a una gran maestra como eres tú”, aseveró. Glosando la figura del profesor Michel Moisan, Torralbo destacó de él su “espíritu hermanador” y su “generosa contribución a la formación de grandísimas profesionales como son la profesora María Dolores Calzada y el resto de profesoras y profesoras que integran el Laboratorio de Física de Plasmas”. El rector agradeció su "sabiduría, transferencia del conocimiento y enorme calidad humana para transformar vidas académicas y trayectorias vitales que repercuten no solo nuestra Universidad, sino en toda la sociedad”.

El acto estuvo amenizado con la participación del sexteto de saxofones del Conservatorio Rafael Orozco.