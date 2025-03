Huelga de las trabajadoras de la limpieza en los institutos de Córdoba: "Llevamos dos meses sin cobrar"

Las trabajadoras de limpieza de los institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de Córdoba capital, la Vega del Guadalquivir, y la Subbética han iniciado una huelga este lunes y de manera indefinida por el impago de más de dos meses de trabajo. La huelga afecta, en total, a unas 150 trabajadoras de 27 institutos y unos 30.000 alumnos, según el sindicato CTA, que organiza esta protesta.

Según explica la delegada de la huelga de CTA, Elizabeth Serrano, el 50% de las trabajadoras de la limpieza de los institutos de toda la provincia están sufriendo los impagos por parte de la empresa adjudicataria del contrato, situación que también afecta a otras trabajadoras de dependencias municipales. Según Serrano, el 95% de las personas convocadas está secundando la huelga, aunque denuncia que "hay directores que están coaccionando a las trabajadoras para que no participen".

"Estamos trabajando gratis"

"Ya son dos meses sin cobrar, trabajando gratis, en mi casa somos cinco y ellos -en referencia a la empresa y a la Junta de Andalucía- creen que no comemos, que no pagamos la luz, el agua o los impuestos", critica Serrano, que agrega que "hay familias que la están pasando mal, que no está entrando en su casa ni un céntimo". Además de no cobrar en febrero, la empresa no ha pagado en muchos casos la paga extraordinaria de diciembre. "No solo ha dejado de pagar sino que está desaparecida, no se puede contactar con ellos, no atiende a las trabajadoras, ha abandonado su responsabilidad de organización", agregan.

La delegada sindical recuerda que no es la primera vez que pasa esto porque cada dos años se cambia la empresa y hay una subrogación. "No se puede permitir que la Junta reciba subastas temerarias porque acaba pasando esto, que ya pasó hace cinco años y medio", ha recordado. "Hay que buscarle una solución y la Junta nos está dando largas, en la última concentración no nos quisieron recibir", señala.

La huelga es indefinida y están bajo servicios mínimos que consideran "abusivos e incomprensibles, en el ánimo de crear confusión, incertidumbre entre las trabajadoras y mermar el derecho a la huelga, no de solucionar el problema, que eso han demostrado que no es de su interés, sino de impedir el normal desarrollo de la huelga", aunque advierten de que "no vamos a dar un paso atrás hasta que se solucione".