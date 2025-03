Los sindicatos denuncian "el desmantelamiento" de la sanidad pública y el "maltrato" a los profesionales

Los sindicatos mayoritarios con representación en salud (CCOO, UGTCSIF y Satse) y colectivos ciudadanos han marchado este lunes en Córdoba en una nueva manifestación contra la Junta de Andalucía y su trato a la sanidad pública, a la vez que han denunciado el "maltrato" que sufren todos los profesionales del sector. Se trata de una marcha previa que tendrá su culmen el sábado 5 de abril en Sevilla con participación de todas las provincias andaluzas.

Lo que exigen todas las organizaciones sindicales es cumplir con el acuerdo alcanzado en la mesa sectorial en 2023 donde el Gobierno andaluz se comprometió al fortalecimiento de la Atención Primaria y al impulso de la carrera profesional en el sector sanitario, en clara desventaja con el resto de las comunidades autónomas.

CCOO

José Damas, secretario provincial del sindicato de CCOO de Sanidad, ha señalado directamente a la delegada territorial de Salud, María Jesús Botella, sobre quien ha criticado que diga en medios de comunicación "que la sanidad en la provincia está muy bien" para luego ver cómo "las listas de espera han aumentado en más de 9.500 personas". También ha manifestado Damas el hecho de que hay centros sanitarios y hospitalarios cerrados o infrautilizados, poniendo de ejemplo el de Palma (funcionando con "un par de servicios" desde 2022), los Morales (que "se está cayendo a cachos") o el tercer punto de urgencias extrahospitalarias de la capital (acabada la obra, pero sin abrir).

UGT

Por su parte, el delegado de UGT en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, Francisco Ponferrada, ha dicho que la sanidad pública andaluza "va cuesta abajo y sin frenos" y ha reprochado el "maltrato" hacia los profesionales, a los que se está llegando a ofertar contratos "de meses e incluso de días". La clave, ha señalado Ponferrada, es que la Junta, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), no negocia porque "no hay forma de sentarse", más allá de que, además, luego no se cumplan los acuerdos que sí consiguen alcanzarse. Con todo ello, el ugetista ha advertido que esta situación está generando "un caldo de cultivo" que se ve reflejado en un aumento de las agresiones a profesionales sanitarios.

Manifestación de los sindicatos contra la gestión sanitaria de la Junta. / A. J. GONZÁLEZ

CSIF

Antonio López, de CSIF Sanidad, ha hecho referencia al incumplimiento de los acuerdos alcanzados en el tema de la carrera profesional, donde lo único que piden los médicos, ha dicho, es "igualdad nuestro salario a los de la comunidad limítrofe". Que esto no ocurra, ha advertido, está suponiendo la fuga de profesionales, sobre todo médicos y enfermeros, a otras comunidades e incluso a otros países donde tienen mejores condiciones laborales.

Satse

Mientras, Rafael Osuna, de Satse Córdoba, además de coincidir en todas las reivindicaciones de sus compañeros, también ha denunciado que "el último esfuerzo económico de la Junta se haya ido a la sanidad privada" cuando "nuestros hospitales públicos no tienen plantillas suficientes". En este punto, ha recordado que en todos los hospitales públicos de la provincia hay quirófanos cerrados por falta de profesionales y ha incidido en que a pesar de destinarse más dinero a la sanidad, "la mala gestión" está haciendo que no se note realmente en el servicio.

Plataforma ciudadana

José Antonio Bellido, en nombre de los colectivos y plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública, ha recordado que "nos va la vida" en este objetivo, literalmente, y ha acusado al Gobierno andaluz de "desvalijarla". "Estamos hablando de vida o muerte, no estamos hablando de otra cosa", ha incidido Bellido.