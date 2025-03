Un juzgado de Barcelona permite la publicación del libro sobre José Bretón

El juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona ha denegado la suspensión provisional de la publicación de 'El odio', de la editorial Anagrama, escrito por Luisgé Martín a partir de cartas que se intercambió y una entrevista que tuvo en prisión con José Bretón condenado por el asesinato de sus dos hijos en Córdoba en 2011. La Fiscalía había pedido que el libro no se distribuyese en las librerías al poder vulnerar el derecho a la intimidad de las víctimas y de su madre, según su contenido. Su llegada a librerías estaba prevista para este miércoles 26 de marzo.

El juzgado ha estudiado la petición realizada por la Fiscalía de Barcelona de suspender de forma cautelar la distribución del libro. La petición se tramitó después de que Ruth Ortiz, madre de los niños, pidiera el amparo a la Fiscalía de Córdoba para que se paralizara la distribución del libro y las diligencias llegaran a la Fiscalía de Barcelona, ya que la sede de la editorial está en la ciudad condal. El Ministerio Público instaba a examinar la obra "ante la posible vulneración del derecho al honor, a la intimidad y, en su caso, a la propia imagen de los menores", e indicaba que la editorial habría "omitido el trámite de comunicación previa a la Fiscalía de Menores en orden a examinar si el contenido de dicha publicación pudiera evidenciar una injerencia intolerable que perjudique al honor, intimidad, propia imagen y reputación y, en su caso, formular oposición a la mencionada publicación"

Tras examinar la petición, el juzgado remarca que la fiscalía conoce la publicación del libro por un artículo publicado por el autor, en el que "expone a grandes rasgos el proceso que siguió para la redacción de su obra, extractando conversaciones e interacciones mantenidas con Bretón"; otra información aparecida en Antena 3 conforme el asesino confesaba el crimen; y una reseña de prensa elaborada por la editorial Anagrama sobre esta obra.

Para el juez estos documentos son "insuficientes para poder valorar la presencia de la apariencia de buen derecho" en la obra. "Si presumimos que la tutela civil que se pretende obtener en el juicio principal subsiguiente a la medida cautelar solicitada estaría dirigida a evitar una intromisión ilegítima en el honor, la intimidad y la propia imagen causada por el libro de don Luisgé Martín, los documentos aportados no son adecuados para ello", indica la resolución judicial.

En su resolución, a la que ha tenido acceso este medio, el magistrado recuerda que ningún artículo periodístico muestra el contenido del libro: "Es absolutamente imposible poder hacer un juicio provisional e indiciario favorable a la estimación de la tutela que se recabaría en el juicio principal". Además, añade que "la imposibilidad es tal que en este momento no es posible determinar con claridad el género al que pertenece el libro en cuestión, siendo ésta una cuestión de especial trascendencia a la hora de ponderar los límites de la libertad de expresión (vertientes de libertad de información o creación artística) en relación con los derechos honoríficos de la persona".

Pese a la petición de suspensión provisional de la publicación de un libro "el no poder analizar en qué medida ese libro puede conculcar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de los menores y de su madre, no se puede considerar si existe de una medida cautelar alternativa menos restrictiva. No puede olvidarse que estaríamos restringiendo el derecho fundamental a la libertad de expresión".

Finalmente, el juzgado recuerda que en este procedimiento todo han sido "condicionales", ya que la Fiscalía hace la petición de suspensión cautelar para que tener "copia o borrador del libro para que pueda examinar el contenido y emitir el correspondiente dictamen". De esta forma, el Ministerio Público iba a saber si se vulneran o no los derechos fundamentales de la madre y de los menores asesinados en la obra.

Tras conocerse la decisión judicial, la Fiscalía de Barcelona está estudiando si recurre la denegación de la suspensión cautelar ante la Audiencia de Barcelona, aunque no descartan esperarse a tener en sus manos el libro para analizarlo y ver si se vulneran derechos fundamentales de los menores asesinados y sus familiares.