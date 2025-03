«La justicia interesa poco al poder político, interesa que se atasque»

-Uno de sus primeros destinos fue Las Palmas de Gran Canaria y en los próximos días participará allí en su última reunión de presidentes de audiencias. ¿Cierra un círculo?

-Sí. Estuve de juez un año y pico en Pozoblanco, y pasé a servir el juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, ya como magistrado. Allí, prácticamente, comenzó mi andadura. Pozoblanco, en aquel tiempo, era un pueblo muy tranquilo y tomé conciencia verdadera con asuntos que tuve en el juzgado de Instrucción de Las Palmas, allí había mucha variedad de delitos. Y bueno, cierro el círculo porque prácticamente dejo la presidencia, y estaré un par de años más de presidente de la sección tercera. Me hace ilusión por eso de que la vida es siempre circular.

-¿Espera jubilarse en un par de años?

-Sí, dentro de un par de años. Podría estar cuatro años más, pero en principio lo único que tengo pensado es esperar a cumplir los 70.

-Rozará los 45 años de servicio.

Se han pasado como un soplo.

-¿Cuándo podría producirse su relevo como presidente de la Audiencia? Hay tres candidatos, Pedro Roque Villamor Montoro, presidente de la sección civil de la Audiencia de Córdoba; Miguel Ángel Pareja, compañero suyo en la sección tercera, y Rafael Benítez Yébenes, magistrado de la Audiencia malagueña.

-La comisión de calificación del Consejo General del Poder Judicial los llamará para una entrevista, que se está haciendo telemáticamente últimamente. Tienen que cumplir ese trámite, así como el del informe de la sala de gobierno sobre cada candidato. Tiene que pasar también por la comisión de Igualdad y luego, llevar la propuesta de nombramiento al pleno. Calculo que en el transcurso de esos trámites, más la publicación en el Boletín Oficial del Estado, mínimo dos meses tardará todavía, aproximadamente.

-No hay ninguna mujer que opte a presidir la Audiencia ¿Existe techo de cristal todavía?

-Aquí en la Audiencia tenemos ya compañeras tanto en las secciones penales como en la civil, son unas grandes profesionales, las tres muy valiosas, pero no han dado el paso. Ahora mismo, el porcentaje de juezas y magistradas en relación con los varones es de un 57%. Y si observamos las últimas promociones, podemos hablar de hasta un 70%. Esto es cuestión de un poquito de tiempo. Efectivamente, habría que establecer todos los mecanismos para la conciliación de la vida familiar y laboral, que no haya nunca un reparo o un tope para que una magistrada que quiera acceder a un puesto de responsabilidad de mayor rango en la judicatura no tenga ningún tipo de impedimento. En los nombramientos que está haciendo el Consejo General del Poder Judicial ya hay un porcentaje bastante equilibrado de mujeres que han accedido al Tribunal Supremo y que están accediendo a presidencias de los tribunales superiores de Justicia y de las audiencias provinciales.

-¿Cuáles pueden ser algunos de los retos más importantes del nuevo presidente de la Audiencia?

-Tenemos la Ley de eficiencia del servicio público de Justicia, que hay que implantar y desplegar, y esto lo tenemos ya a unos meses vista . Así como en los juzgados pequeños de pueblo podríamos pensar que es el mismo perro con distinto collar, en el grueso de los órganos judiciales, el 70% u 80%, va a haber un cambio copernicano. Lo importante es que esa implantación de los nuevos tribunales de instancia se haga bien y con una oficina judicial acompasada a ese nuevo organigrama de la Administración de Justicia, porque ya no podíamos mantener el que teníamos.

-Los asuntos pendientes están en cifras récord, pese al esfuerzo de los jueces.

-Tenemos un nivel de litigiosidad de los más altos de Europa y una ratio de juez por habitante de las más bajas de Europa. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la mediación, hay que usarlos cada vez más, al objeto de que la litigiosidad que quede en los tribunales sea la más relevante, la que ya no hay más remedio que quede.

-Afirma, además, que se están jubilando muchos magistrados de forma voluntaria.

-El año pasado, el cuarenta y tantos por ciento de las jubilaciones fueron voluntarias. Eso, antes de la pandemia, no había ocurrido nunca en España. Esa jubilación prematura demuestra que hay un hartazgo y un desánimo muy grande en la carrera judicial. Esto, unido a que en los últimos años no se han convocado las plazas de oposiciones suficientes, ha hecho que el escalafón de la carrera judicial vaya mermando. Hay que hacer malabares para que los juzgados queden cubiertos.

-¿En Córdoba también se han incrementado últimamente las jubilaciones voluntarias de jueces y magistrados?

-En Córdoba, después de la pandemia, se han jubilado tres magistrados de forma anticipada.

-¿Se han dado avances para que la concentración de todas las violencias sobre la mujer en un único juzgado instructor, el de Violencia sobre la Mujer, pueda mirarse con cierto optimismo?

-Nada. Hay que aumentar el número de jueces de violencia sobre la mujer. Eso, en cuanto al órgano que instruye, y también reforzar los órganos de enjuiciamiento de estos delitos. El de enjuiciamiento de delitos menos graves, como es el juzgado de lo Penal 6, que está reforzado con una especie de juzgado bis, y también el órgano de la Audiencia, que es esta sección tercera la que tiene atribuido en exclusividad el conocimiento de las causas más graves por delitos de violencia sobre la mujer y los recursos.

-En los últimos días ha resurgido un caso que podría entenderse de violencia vicaria, el asesinato de los niños Ruth y José en Córdoba en 2011. Parece que Ruth Ortiz, su madre, está satisfecha por la suspensión de la distribución del libro El odio (Anagrama), que estaría basado en la figura del parricida, José Bretón.

-Es que, en principio, choca con los más elementales principios de la moral, la ética y la estética. Y más tratándose de violencia vicaria, me vengo de ti por lo que más te duele. El crimen de los más horrendos que hay en la historia penal española. Y que se le dé protagonismo, directo o indirecto, a una persona que ha hecho eso, ni libertad de expresión ni nada, choca con unos principios que están por encima de todo eso. Yo me manifiesto totalmente contrario a que esa persona tenga el más mínimo protagonismo que pueda alguien extraer en sentido positivo de su vida y de su actuación. Lo que tiene es que cumplir su condena y si le sirve para expiar su culpa y rehabilitar su conciencia de tal manera que se arrepienta, pues bienvenida sea la pena. Pero dar otros protagonismos, que incluso se me antojan hasta posibilidades de ganancias, es repugnante.

-¿Le parece repugnante el libro?

-Sí. Cuando ya ha pasado el tiempo, ha borrado de la memoria de la gente el crimen, haces un estudio o haces una novela sobre el crimen desde el punto de vista histórico, jurídico, social, pero ya no provocas ningún daño.

-¿Le provoca rechazo que se escriba sobre un asesino?

-Que vivo él, cumpliendo, viva la madre, se saque un libro sobre eso, creo que la palabra dignidad está por encima de cualquier otro concepto, como puede ser libertad de expresión. Es lo que siempre se dice con las víctimas del terrorismo, que tampoco son las más reparadas. Memoria, dignidad y justicia. Si ese libro se para y si se consigue, yo no soy quien, que no se distribuya, se está haciendo también justicia.

-¿En este caso no hay debate?

-Aquí no hay debate. A mí me cae un libro de eso y lo tiro a la basura. Es inconcebible.

-Junto a la violencia machista, hay otra cuestión que preocupa en los últimos años que son los delitos de los menores. Han evolucionado con las nuevas tecnologías y parece que repiten comportamientos de los adultos.

-Con los menores, por desgracia, algo estamos haciendo mal. Yo creo que es desde el punto de vista educativo, están replicando comportamientos de los mayores en todos los ámbitos, también hay casos de violencia y de maltrato a la mujer o a la joven, y hemos tenido recientemente una educadora... Unos comportamientos totalmente desmesurados. Habría que analizar si el principio de la autoridad paterna y materna, escolar, ha dimitido en muchas facetas y, entonces, hay una falta de tutela educativa. Hay que trabajar mucho sobre ese tema pero la verdad es que me preocupa.

-Hace un año comentaba que parece que la Justicia no tiene mucha importancia para el poder político. ¿Ha cambiado esta visión?

Se ha empeorado. Es decir, que la justicia interesa poco al poder político está claro, que le interesa que se atasque en muchos aspectos, pues también. Una justicia rápida y eficaz, fuerte e independiente se ve desde el punto de vista del poder político con recelo, incomprensiblemente. Además, se traslada una imagen, que después no es la real, a los ciudadanos en cuanto a la independencia judicial. Yo sí digo que los jueces, pueden estar los ciudadanos tranquilos, son independientes. Una sociedad que no confía en sus jueces y que no tenga jueces independientes es una sociedad que tiene una importante quiebra en el Estado de Derecho y en su funcionamiento democrático.

-En su etapa al frente de la Audiencia se han dado avances importantes como la inauguración de la nueva Ciudad de la Justicia, el impulso del juzgado de Guardia 24 horas o la implantación de la sala Gesell, para las víctimas más vulnerables.

-Se han dado importantes avances. La Ciudad de la Justicia es una ciudad referente en España. El juzgado de Guardia de 24 horas se logró implantar gracias a la colaboración de todos. Se han ampliado plazas, algunas, a costa de suprimir otras, que no es lo más ideal. Se reconvirtió un juzgado de Menores en el juzgado de lo Penal 6 para el enjuiciamiento de los delitos de violencia sobre la mujer. Se reconvirtió, más recientemente, un juzgado de lo Contencioso, el quinto, en el juzgado número 12 de Primera Instancia, porque la carencia fundamental en Córdoba es la Justicia Civil, que hacen falta, como mínimo, dos o tres juzgados más. Se creó otra plaza nueva en el juzgado número 5 de lo Social. La Audiencia tenía 10 magistrados cuando yo llegué, eran insuficientes claramente. Sobre todo, cuando dividimos las jurisdicciones, que se dividieron civil y penal en 2014. Conseguimos que se ampliasen las plazas en las secciones penales, con una en cada una. Ya somos ocho magistrados los que resolvemos los asuntos penales. Y la sección civil el año pasado se dotó de un magistrado más, ya tiene seis. Hay que abogar por otro magistrado más.

-Han sido casi 11 años como presidente de la Audiencia. ¿Hay algún hito del que se sienta particularmente satisfecho?

-Es la satisfacción diaria de hacer lo que crees que debes hacer. Tanto en el aspecto gubernativo como en el institucional. Me gustó mucho la reunión que hicimos aquí de presidentes de audiencias de toda España, que fui el anfitrión, en 2018. Y la creación de una comisión, que se creó aquí, de coordinación sobre violencia de género. Vino el Consejo General del Poder Judicial y se le dio a Córdoba una relevancia importante.

