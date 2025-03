El PSOE reclama un plan exprés de reparaciones en los colegios por el temporal

El PSOE de Córdobaha reclamado al gobierno municipal del PP un plan de reparaciones rápidas para todo lo que se ha visto afectado por el temporal en la red de colegios públicos de la capital. “Nuestros colegios públicos no tienen un buen mantenimiento, y algunos centros están reclamando durante varios años las mejoras de infraestructura necesarias que el gobierno del PP no termina de ejecutar”, ha afirmado la edil socialista Isabel Bernal en alusión a colegios como el de Azahara de Villarrubia, el CEIP Colón, el CEIP Ciudad Jardín y otros muchos que "requieren urgentemente reparaciones de diferentes elementos del edificio como la carpintería, los suelos de los patios, los baños del recreo y otros espacios".

Para la socialista, el obligado mantenimiento que debe hacer el gobierno municipal a los colegios públicos es "algo deficitario que lleva ya seis años a cargo del mismo alcalde, y que no está dando las adecuadas soluciones”.

Bernal ha referido que los temporales de lluvia que están sucediéndose las últimas semanas "han empeorado el estado de muchas de las infraestructuras, que no estaban suficiente reparadas y mantenidas, y ha afeado al gobierno municipal que no termine de cumplir sus promesas con los colegios públicos y, sobre todo, que no lo haga a tiempo".

Arreglamos tu cole

“En diciembre de 2023 se anunció un plan llamado Plan Arreglamos tu Cole para 13 centros que aún no se ha llevado a cabo en muchos de los colegios, mientras que el anunciado Plan Sombra en tu Colegio todavía no ha visto la luz, y además está generando muchos problemas porque se está instalando en algunos centros en lugares como aparcamientos o zonas que no son de uso común del alumnado. O sea, un plan que no se ha hecho en coordinación con el personal del centro educativo para dar verdadera sombra a los espacios ocupados por alumnado”, ha explicado.

Por ello, desde el PSOE se reclama al gobierno local que "ejecute los planes de forma inmediata, ya que tiene las partidas presupuestarias liberadas, al tiempo que reivindica un plan urgente que analice el estado actual de los centros educativos y se priorice un listado de acometidas urgentes por los desperfectos que se han puesto de manifiesto en este temporal de lluvia".