Córdoba ante el repunte del sarampión: si has nacido después de 1978 deberías revisar si estás vacunado

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía está estudiando hacer un «llamamiento y captación activa» de adultos no vacunados del sarampión. El Ministerio de Sanidad ha recomendado, de hecho, a las personas nacidas después de 1978 que revisen si están vacunadas o no. En Andalucía, en 2025 se han declarado 44 casos, a pesar de ser una patología que se consideraba erradicada por la OMS desde 2017.

El Servicio de Vigilancia y Salud Laboral de la Consejería de Salud andaluza resalta que la prioridad sigue siendo la vacunación infantil y recuerda que en las instrucciones y nuevo calendario vacunal que acaba de entrar en vigor en la región «se recomienda la vacunación de rescate a personas menores de 65 años (preferentemente a aquellas nacidas a partir de 1978) sin historial de vacunación ni constancia de antecedentes de sarampión».

En Andalucía, el 71% de los casos de sarampión de 2025 son autóctonos, de los cuales nueve son aislados y se desconoce la fuente de infección (cinco del municipio de Málaga, uno de Álora, uno de Marbella, uno de Calañas y uno de Moguer). Los casos importados proceden de Marruecos (diez), Bélgica (uno) y Dinamarca (uno).

Una enfermera vacuna a un niño. / EP

Edades de los afectados

El 56% de los casos se han registrado en menores de 15 años y el 44% en adultos (de entre 21 a 65 años). Solo un caso (2%) tenía antecedente de vacunación, 23 no estaban vacunados y en 17 no se pudo conocer su situación (entre ellos menores cuyos países de origen son Marruecos y Rusia). El 51% de los casos ha precisado ingreso hospitalario y no se ha producido ninguna defunción.

En lo que va de 2025 se han declarado en Andalucía seis brotes de sarampión confirmados, en las provincias de Málaga 4 (sobre todo en la Costa del Sol); Huelva (2), y ninguno en Córdoba. En España, hasta esta semana se han notificado 142 casos confirmados de sarampión. Las comunidades autónomas con más casos confirmados han sido País Vasco con 46 casos; Andalucía con 44 (28%); Cataluña con 17 y Melilla con doce casos.

A pesar de los seis brotes registrados en Andalucía y que es la región con más incidencia de sarampión en lo que va de año en España, los niños que residen en Andalucía y en Córdoba están altamente protegidos frente a sarampión, al estar vacunada frente a esta enfermedad casi la totalidad de su población infantil.

Dicha vacuna se administra en la región y provincia cordobesa a los 12 meses y a los 3 años, pero el hecho de que en varios países de Europa y de otros continentes, como África (por ejemplo, en Marruecos hay ahora varios brotes) se esté apreciando un repunte de la incidencia de sarampión, ha provocado que en España también se estén detectando casos esporádicos.

Beneficios de la vacunación

La Consejería de Salud recuerda la importancia de la vacunación frente al sarampión porque evita la propagación de un virus, que puede causar complicaciones graves, como la neumonía y la encefalitis, y del que apenas había ya incidencia. Por cada persona con sarampión, nueve de cada diez personas a su alrededor que no estén vacunadas pueden contagiarse.

Suscríbete para seguir leyendo