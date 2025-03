Marina Borrego revalidará al frente de CCOO en Córdoba con el “pleno empleo” como objetivo

El sindicato CCOO celebra entre hoy y mañana sábado su decimotercer congreso provincial de Córdoba en el que volverá a ser elegida como secretaria general a Marina Borrego, al no haber concurrido ninguna lista alternativa.

Borrego, en su atención a los medios antes de la apertura, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por la dirección saliente y ha destacado que asume la nueva etapa con el reto de seguir trabajando por conseguir para Córdoba “el pleno empleo” y mantener la unidad lograda en los últimos ocho años.

Sobre el reto del pleno empleo ha indicado que aunque parece que es algo “que no está al orden del día, creemos que Córdoba tiene posibilidades, que tiene que ser el futuro, que la base logística que todos sabemos que no es la panacea puede ser un empuje para que la ciudad y la provincia que pueda arrancar ese modelo productivo que tanto necesitamos y no vivamos solo del turismo y el campo”. Lo que CCOO quiere, ha señalado, es “una industria fuerte para que Córdoba arranque y tengamos unos trabajadores con derechos y unas condiciones laborales dignas y eso lo dan unas empresas fuertes y la industria, que ahora mismo no es lo que más tenemos”.

Balance

Sobre el periodo que ahora se cierra la sindicalista ha indicado que ha sido una etapa difícil en la que “hemos estado en la calle, porque no podía ser de otra forma”, en el sentido de que se ha estado reivindicando “los servicios públicos, la sanidad, la educación y la dependencia”. Junto a un pulso constante con las empresas porque “piensan que reivindicar los derechos de los trabajadores es un abuso por parte nuestra hacia ellos, cuando son ellos los que están abusando de los trabajadores”.

Marina Borrego accede al salón donde se celebra el congreso. / A.J. GONZÁLEZ

También ha recordado la lucha de los últimos cuatro años por una reforma laboral que “no ha sido fácil. Hemos tenido que estar en la calle para sacar una reforma laboral en condiciones, que no es la que nosotros hubiésemos querido, pero, sin embargo, tiene muchas cosas positivas que han hecho que los trabajadores y trabajadoras puedan tener unas condiciones más dignas en sus puestos de trabajo”. Además, ha recordado que la anterior reforma vulneraba la negociación colectiva y "ahora esa negociación colectiva esté en el centro, lo que ha permitido también que los convenios sectoriales están por encima de los de empresa”.

Asimismo, ha recordado el logro de un Salario Mínimo Interprofesional que ha tenido una subida que significa que “las personas puedan tener unas mejores condiciones de vida, pero creemos que todavía queda mucho por hacer, porque tenemos trabajadores que son pobres”. En este sentido destacó que es la mujer la que sufre una mayor precariedad, por eso abogó por defender la importancia del trabajo de la mujer en igualdad, porque “las mujeres somos el 50% y no nos pueden obviar”.

A la apertura del congreso ha asistido el alcalde de la ciudad, José María Bellido, quien ha defendido el importante papel que juega el sindicato en la ciudad y su trabajo y colaboración en momentos de dificultad, como fueron los del Covid. También han estado presentes el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina; el secretario provincial de UGT, Vicente Palomares; y el presidente de los empresarios, Antonio Díaz, entre otros representantes de la actividad política, social y académica de la ciudad, como Rafi Crespín (PSOE), Enrique Santiago (IU) o Francisco Muñoz Usano (UCO).