Se vende piso de cuatro habitaciones en el casco histórico por 124.000 euros ¿El problema? Está okupado

Al buscar pisos en portales inmobiliarios, a veces aparecen auténticos chollos, como en el caso de esta vivienda del casco histórico, que se anuncia por 124.500 euros, con tres habitaciones y 111 metros cuadrados. Sin embargo, hay un único problema: está okupada. Según un estudio del portal inmobiliario Idealista, en Córdoba hay actualmente 127 viviendas a la venta que están okupadas, lo que supone un 0,9% de la oferta total.

En su análisis, Idealista destaca que en España hay 20.464 viviendas anunciadas que reconocen estar okupadas, lo que representa un 2,6% del total. Este porcentaje resulta especialmente llamativo para el portal inmobiliario, ya que "hace unos años era completamente inexistente". Para Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, “los datos ponen de manifiesto la especial relevancia que tiene este fenómeno tanto para el mercado en sí mismo como para la percepción que tienen los propietarios, y supone un lastre más para la recuperación de la oferta en el mercado”.

Un agente de Policía Nacional en un dispositivo por la okupación de una vivienda en Madrid. / EL PERIÓDICO

Situación por provincias

Según Idealista, Girona es la ciudad de España donde este fenómeno es más acusado, ya que el 8,8% de las viviendas en venta sufren esta situación. Le siguen Murcia (5,5%), Sevilla (4,7%), Almería (3,9%) y Málaga (3,8%). Por el contrario, Logroño es la capital donde la proporción de viviendas okupadas en venta es menos significativa, ya que solo supone el 0,2% del total en el mercado. En cuanto al número de domicilios, Barcelona lidera el ranking con 723 okupaciones, mientras que Teruel, con solo uno, cierra la lista.

Análisis en Córdoba

En el caso de Córdoba, que se encuentra en la zona baja del listado, al buscar en la propia web de Idealista, se observa que los inmuebles okupados se concentran en dos zonas: el centro/casco histórico y el Sector Sur/Campo de la Verdad. En el primer grupo, además del anuncio mencionado anteriormente, también hay viviendas como una situada en la plaza de Aguayos, a pocos metros de La Corredera. Este inmueble dispone de tres habitaciones, 114 metros cuadrados, dos baños y balcón, y se vende por 183.000 euros. En la segunda zona, hay pisos que rondan entre los 12.000 y los 21.000 euros. Por ejemplo, un chalet de dos habitaciones y 36 metros cuadrados en la calle Sanchuelo, o un piso en la calle Motril con una habitación y 57 metros cuadrados, que se vende por 21.000 euros.

Manifestantes protestan ante el Congreso contra de la ocupación. / EFE

El estado de okupación, lógicamente, reduce significativamente el precio de venta. En la descripción de las viviendas se informa de su situación, se recuerda que no es posible realizar visitas y se advierte al comprador de que las imágenes, al no ser recientes, podrían no corresponderse exactamente con el estado actual del inmueble. De hecho, algunos anuncios solo muestran imágenes de la fachada. Tampoco se ofrece información sobre el tiempo que lleva okupado el domicilio y, en algunos casos, se advierte de que “si en el momento de formalización de la escritura pública el inmueble estuviera libre de okupantes”, el precio podría variar.