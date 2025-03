Ruth Ortiz afirma en una carta abierta que "no podemos dar voz a los asesinos"

Ruth Ortiz, la madre de los niños Ruth y José, que fueron asesinados por su padre, José Bretón, en 2011 en Córdoba, ha afirmado este jueves a través de una carta pública que "no podemos, de ninguna manera ni forma, dar voz a los asesinos".

Estas palabras llegan después de que la editorial Anagrama haya suspendido la publicación del libro El odio, prevista para el próximo 26 de marzo. En la obra, el escritor Luisgé Martín aborda el mal a través de la figura de José Bretón y su parricidio, para lo que, entre otras herramientas, se ha carteado con él e incluso le entrevistó en persona en la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), donde cumple condena.

Este jueves Ruth Ortiz ha manifestado agradecimiento hacia las diferentes instituciones que han colaborado en la suspensión de la publicación de El odio. En este sentido, ha reivindicado que "no podemos, de ninguna manera ni forma, dar voz a los asesinos para que puedan faltar al honor, a la intimidad y a la imagen de las víctimas, ni para que puedan revictimizarlas". En su opinión, "si no está bien regulado, tendrá que regularse correctamente y si está regulado y no se cumple, se tiene que cumplir y hacer cumplir".

Mensaje de esperanza

Ruth Ortiz agradece la labor del Servicio de Asistencia a Víctimas (SAVA) de Córdoba "por atender mi solicitud de ayuda, auxilio y amparo. Me acogieron, atendieron y apoyaron durante el juicio por el asesinato de mis hijos en 2013 y me han vuelto a ayudar y apoyar en esta nueva batalla".

También menciona a la fiscal delegada de Víctimas de delito de Córdoba, Lucía Chacón, "por actuar tan rápido en defensa de mis dos hijos asesinados", al fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, a las fiscalías de Barcelona y Huelva, y al SAVA de esta última provincia, así como a su abogada.

Ruth Ortiz ha destacado que "cuando una mujer pide ayuda, una madre pide ayuda, es porque de verdad la necesita". Por último, ha trasladado su pésame a los familiares de "la última mujer asesinada, la última víctima de la violencia de género, Andrea, de 34 años en Burgos". Se despide expresando su esperanza de que, "entre todos, conseguiremos parar cualquier tipo de violencia que se ejerza hacia la mujer".