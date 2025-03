La cordobesa que se lanzó al río para salvar a un gato: "Me han llamado hasta familiares de Barcelona tras ver el vídeo"

La protagonista de uno de los vídeos más virales que están dejando las borrascas de estos días sobre Córdoba no quiere más popularidad de la que, ya de por sí, le han dado esas imágenes. En el vídeo que recorre las redes se ve cómo se arroja al Guadalquivir, en plena crecida por las lluvias, para salvar a un gato. Un clip viral que ha dado la vuelta a España y cosechado miles de visitas y comentarios.

La gran mayoría de los usuarios de las redes aplauden el arrojo de la joven. “Me han llamado hasta familiares que tengo en Barcelona cuando me han reconocido en las imágenes”, señala la protagonista de esta historia, que prefiere que, más allá del vídeo, donde ya no hay marcha atrás, no se hable mucho más sobre ella. Ni fotos, ni grabaciones, “no, por favor”, señala amablemente. Aunque sí que podemos contar que se llama Encarna, que es cordobesa, de treinta y tantos años, trabajadora y deportista en su tiempo libre. De hecho, en el vídeo se aprecia que está ágil y en forma. Pero lo que explica su salto al río para salvar a ese gato, aislado entre ramas por la crecida del río, es su dedicación a estos animales desde hace años, como voluntaria del programa CER.

Como muchas decenas de personas más en Córdoba, Encarna colabora con el programa CER (captura, esterilización y suelta) para el control de los gatos callejeros, que se inició en la ciudad de forma pionera en el 2020. Gracias al CER, Sadeco, en colaboración con la Federación de Protectoras de Animales de Córdoba (Fapac) y el Colegio de Veterinarios de Córdoba, controla una población felina en que los ejemplares se cuentan por centenares. Según datos del 2024, hay localizadas 164 colonias, donde viven cerca de 3.800 gatos identificados con microchips y vacunados.

Los voluntarios como Encarna no solo alimentan a estos animales, también les proporcionan refugio, con transportines como los que se emplean para trasladar las mascotas, por ejemplo, y, en definitiva, cuidan de ellos.

Colonias asoladas por la crecida del río

Con las lluvias y la crecida del río varias colonias de gatos se han visto afectadas en la ribera del Guadalquivir a su paso por Córdoba. Una de las más conocidas es la de la noria de la Albolafia. Hay otras, como la del antiguo embarcadero, que es de la que cuida Encarna y donde se produjo el episodio que la ha convertido en una heroína involuntaria en las redes sociales.

Encarna quita importancia a lo que hizo. “Conozco bien esa zona porque voy habitualmente por allí, estoy pendiente de los gatos… Y sabía que no podía estar muy profundo”. Incluso así, viendo las imágenes, la mayoría de los comentarios destacan su valor y agradecen a la joven su arrojo y la ejemplaridad de su actuación.

Más allá de las redes, el salto de Encarna para salvar a un gato a punto de ahogarse habla de todas esas personas en Córdoba que colaboran con el CER, por el bienestar de estos animales y que, estos días, están especialmente preocupadas por las colonias.

Encarna explica que la mayoría de los gatos de su zona se han salvado, que antes de que les atrapase el agua por la crecida del Guadalquivir, los animales buscaron otro refugio. No pasó así con el gato del vídeo viral. “Pero la mayoría ya los he visto por la noche, que es cuando regresan a donde estaba la colonia en busca de comida”, señala Encarna. Sin embargo, sí se han perdido transportines, comederos, bebederos y otro material aportado por los voluntarios, que ahora tratan de reorganizarse.

Muchos trabajan a través de protectoras de animales y otros por su cuenta, pero se organizan en redes y en reuniones periódicas para atender a las colonias felinas. La mayoría del material y los alimentos, por no decir todo, lo ponen de su bolsillo. Pero sobre todo, ponen mucho corazón a una labor que a veces pasa desapercibida, cuando no hay quién los mira de reojo y tuerce el gesto al verlos junto a tanto gato callejero.

Entre tantas frases memorables que corren por TikTok, donde el vídeo de esta cordobesa lanzándose al río para salvar a un gato ha tenido tanto éxito, hay una que aparece de vez en cuando entre meme y meme, y que se atribuye a Mahatma Ghandi. No nos resistimos a usarla para cerrar este artículo: "Una sociedad se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales".