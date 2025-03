El Ayuntamiento de Córdoba no hará la consulta popular sobre las casetas permanentes en el recinto ferial de El Arenal

El Ayuntamiento de Córdoba no celebrará finalmente una consulta popular para decidir si se permitía a los caseteros dejar instaladas durante todo el año sus casetas en El Arenal. Por contra, la comisión de Feria ha acordado trabajar en la idea de cota cero para facilitar el montaje de las infraestructuras temporales, mientras que el equipo de gobierno se compromete a incrementar hasta el medio millón de euros las ayudas a los caseteros en el horizonte de 2028. Estos acuerdos de mejoras en la instalación y los costes de los caseteros han llevado a la comisión a acordar por unanimidad y sin debate la suspensión de la consulta "al carecer ya de sentido", en palabras del delegado de Fiestas, Julián Urbano.

La idea de mantener casetas permanentes todo el año y la propuesta de hacer una consulta popular para preguntar a los cordobeses su opinión se barajó inicialmente en junio del 2024. En aquel momento, el Ayuntamiento sostuvo que la idea de convocar una consulta popular partía del "bloqueo" de una de las asociaciones a "seguir avanzando en el modelo de mejoras de infraestructuras a cota cero" condicionando su apoyo e incluso su presencia en la feria a que el gobierno municipal permitiera las casetas permanentes en el recinto ferial. En aquel momento, el presidente de la asociación de Casetas Populares, Alfonso Rosero, amagó con no participar en las siguientes ediciones de la Feria si no se permitía dejar las casetas todo el año, algo que a su juicio abarataría los costes de instalación y desmontaje. Sin embargo, esa idea de mantener estructuras fijas en El Arenal también tenía sus detractores, porque su presencia impediría desarrollar las actividades de ocio que habitualmente se hacen en el recinto ferial, desde peroles a conciertos.

Una consulta como la de Sevilla

Durante estos meses, el Ayuntamiento no había avanzado demasiado en la organización del referendum, sobre el que se había dicho poco más allá de que emularía al realizado en Sevilla, aunque en el caso de la capital hispalense se celebró para decidir las fechas del evento. Este retraso llevó al presidente de Casetas Populares a reclamar la organización de la consulta en varias ocasiones. Finalmente, se aplazó esta decisión a la celebración de la comisión de Feria que ha tenido lugar este miércoles a las 18 horas en Capitulares.

Preparativos de una caseta de la Feria de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, sí ha abierto un debate sobre la provisionalidad del recinto ferial. "Sigue habiendo una espada de Damocles con esa provisionalidad, que significa no saber si la feria va a seguir en El Arenal mucho o poco", ha dicho a CÓRDOBA. Además, entiene que la de este año será una feria "sin avances o anecdóticos porque no va a haber más sombras", ya que finalmente la plantación de árboles se hará en otoño. Por último, también teme que el soterramiento del tendido eléctrico se posponga un año más y lamenta que aún no se hayan pagado las ayudas al montaje del 2024.

Hasta 400.000 euros en ayudas a la instalación

Al término de la reunión, en una nota de prensa, el Ayuntamiento ha informado de que la comisión de Feria celebrada esta tarde se ha alcanzado un consenso en lo referente al modelo de Feria, que seguirá como lo conocemos, "con el compromiso de seguir trabajando en el objetivo de cota cero en las infraestructuras". El equipo de gobierno se compromete a seguir trabajando en esa idea de cota cero durante las próximas ediciones de la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Con respecto al modelo de Feria, la comisión ha acordado atender la demanda de las asociaciones de caseteros, en lo referente a los costes de montaje, e incrementará las subvenciones dedicadas a este fin a partir de la edición 2026. Según el comunicado, está previsto aumentar la partida presupuestaria hasta los 300.000 euros. La dotación de esta subvención se incrementará en ediciones posteriores hasta los 400.000 (2027).

Acerca del objetivo de cota cero

La comisión también ha dado el visto bueno a que el Ayuntamiento siga desarrollando -como prometió Bellido el año pasado-- las obras necesarias para que los propietarios de las casetas cuenten con las mayores comodidades sobre tomas de luz y agua/saneamiento, así como el propio suelo de las casetas (una torta de hormigón), uno de los principales costes a la hora de montar estas estructuras.

Acerca de este acuerdo, el Delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, ha mostrado su satisfacción al entender que “el consenso alcanzado hoy refleja el compromiso de todos los miembros de la comisión por lograr una gran Feria de Nuestra Señora de la Salud, a la vez que demuestra el compromiso del Gobierno Local por intentar abaratar los costes que afrontan los caseteros. Este acuerdo se ha alcanzado tras meses de diálogo e intercambio de ideas para acercar posturas y lograr este consenso”, ha indicado Urbano que ha añadido que “una vez superado este escollo, se abre el camino para la redacción de la nueva ordenanza de Feria en la que podremos seguir avanzando en impulsar una Feria con la máxima calidad y esplendor”.