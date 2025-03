Asentamientos en el polígono Pedroche: "Nos desalojaron por la noche y hemos dormido todos en el coche"

Dos días de sol han devuelto temporalmente la normalidad a los asentamientos rumanos desalojados en el polígono de Pedroche, situados detrás de las instalaciones de Aucorsa, junto a un pequeño puente surcado por el arroyo. La tranquilidad es solo aparente porque todos temen nuevos desalojos si la lluvia arrecia de nuevo. La chatarra y enseres que suelen rodear a estos campamentos se han convertido en un amasijo de basura mojada que envuelve a las chabolas y la estampa es desoladora. No hay apenas movimiento de personas y dan ganas de estrujarlo todo. A ambos márgenes del riachuelo residen diez familias con unos veinte niños que tuvieron que dejar sus hogares el lunes a petición de Protección Civil y la Policía Local. El martes, con el cese de las lluvias, regresaron hasta que los volvieron a desalojar por la tarde. Según el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, se les ofreció el mismo recurso habitacional que a otros desalojados, unas noches en un hostal, aunque aseguran que declinaron la oferta.

Acceso inundado al asentamiento de Pedroche. / Araceli R. Arjona

"Hemos dormido todos en los coches porque no tenemos otro sitio donde ir", explicaba este miércoles una madre en voz baja para que su hija no la oyera. "Los niños están muy asustados porque cuando vino la Policía nos dijeron que se podía inundar todo porque iban a soltar agua de los pantanos y ellos lo escucharon, cada vez que hablamos del tema a mi niña le dan palpitaciones", comenta señalándose el pecho. Dice que la noche anterior se apiñaron todos (6 personas) en el coche para pasar la noche después de comer un trozo de pizza. "Reunimos el dinero que teníamos para comprar una pizza para todos porque no podíamos cocinar y no teníamos nada que comer", comenta resignada. "Llevamos casi 14 años viviendo aquí y el arroyo ha subido un poco, pero no más que otras veces", explica, añadiendo que "en las chabolas sí se nos ha metido el agua con las lluvias y algunas tienen goteras, pero nos apañamos como podemos".

Preocupación

Quieren pasar desapercibidos porque saben que si se pone el foco en su situación puede peligrar su permanencia en estos asentamientos que, pese a ser infraviviendas, son su hogar. "Estamos muy cansados porque la noche ha sido larga, pero al menos ya ha salido el sol y la tierra se está secando un poco", dice otra madre, "lo malo es que mañana va a llover otra vez". Están preocupados. Los niños han faltado al colegio en estos días porque "el camino está inundado y porque nos da miedo llevarlos estando así las cosas". Según comentan, necesitan comida "y a lo mejor un techo para dos o tres noches si vuelve a llover tan fuerte".

Acceso embarrado a una chabola en El Cordel de Écija. / Araceli R. Arjona

En el campamento de enfrente, tres gallos saludan al entrar, pero no se oye ningún ruido. Un coche permanece aparcado en la entrada y hay ropas colgadas por doquier. Aquí viven tres familias que se trasladaron el lunes a otro terreno próximo en una zona más alta. Por la mañana, algunos volvían a casa. "No nos podemos ir y dejar nuestras cosas solas y a los animales", explica uno de sus habitantes, "estamos bien, el río ha bajado mucho y ojalá siga así".

En El Cordel de Écija, una zona colindante con el río, los campamentos amanecían este miércoles más silenciosos de lo normal. Los caballos andaban pastando por los alrededores y en las chabolas no se oía ni un alma. Algunas familias, nos cuentan en Cruz Roja, se han ido a un terreno de unos familiares y otros van y vienen. Su situación es delicada por la cercanía del río y el desembalse de agua. Por eso, la entidad permanece alerta de la evolución de las lluvias para avisar a la Policía Local si ven que es necesario desalojar. "La situación parece haber mejorado porque ha bajado el nivel del río aunque no somos expertos", explica una de las responsables de la unidad de asentamientos de Cruz Roja Córdoba. "El otro día vimos peligro y alertamos a las fuerzas de seguridad, estamos vigilantes, la seguridad es lo primero", concluye.

