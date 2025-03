El Ayuntamiento de Córdoba ha evacuado este martes a once familias de las parcelaciones ubicadas en zonas inundables de la capital cordobesa tras declarar anoche el estado de emergencia local nivel 1 en Córdoba y comprobado que no hay nadie en las zonas potencialmente afectadas por la subida del río Guadalquivir. De estas familias solo una ha requerido ser realojada en un hotel, mientras el resto han sido acogidas por familiares y amigos. Todas ellas se unen a las familias que decidieron este lunes abandonar sus casas de manera voluntaria por la crecida del río y ante la cercanía de sus casas del cauce, que no para de crecer. Además, los vecinos de la zona de Guadalvalle y la Altea, parcelaciones situadas entre el río Guadalquivir y el aeropuerto de Córdoba, ven la crecida del caudal poco a poco, entre el miedo y la resignación. Hasta diez viviendas fueron desalojadas en la madrugada. Y, por último, el nivel de agua remite en Alcolea en un día de máximo riesgo con un desalojo.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Cultura