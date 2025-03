El nivel del Guadalquivir se estabiliza tras un pico de 4,28 metros y Córdoba se prepara para otra borrasca

El río Guadalquivir ha llegado este martes, a su paso por Córdoba, a un pico de 4,28 metros de altura medidos en el azud de Casillas, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir (SAIH). A partir de ahí, el nivel ha empezado a estabilizarse, gracias en parte a la tregua que han dado las lluvias, pero no se han detectado bajadas destacadas debido a que no cesa el desembalse del San Rafael de Navallana. La imagen del río grande ha vuelto a concentrar a numerosos cordobeses que no han querido perderse el espectáculo del Guadalquivir, desbordado en varios tramos de su cuenca, incluidos algunos con viviendas en Alcolea y Guadalvalle, o el paseo de la Calahorra.

En cuanto al ya citado pantano de Navallana, este martes seguía por encima de su capacidad y desembalsando caudal al río. El pico de caudal desembalsado se alcanzó en torno a las 10.00 horas de ayer, con 582,723 metros cúbicos por segundo. A partir de aquí, la situación ya comenzó a estabilizarse y a reducirse poco a poco. Junto a San Rafael de Navallana, también estaban desembalsando agua ayer, en niveles más o menos significativos, el Guadalmellato (con un pico de 657,57 a las 12.00); Bembézar (pico de 629,053 a las 14.00); Sierra Boyera (pico 246,416 a las 5.00) y el Retortillo (206,91 a las 5.00). El nivel de todos los pantanos de la provincia ya roza el 55% con más de 1.800 hectómetros cúbicos de agua acumulada del total de 3.320,313 posible.

La crecida en Alcolea del Guadalquivir / Manuel Murillo

Registro de lluvias

En este aporte han tenido que ver las lluvias caídas durante la madrugada del martes, un día que ha sido relativamente seco si se compara con los anteriores. Según los datos recopilados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el medidor del embalse del Guadanuño se contabilizaron 36 litros, la cifra más alta de la provincia, y fueron menos de 17 en el aeropuerto. También fueron significativas las precipitaciones en Villanueva de Córdoba, donde se superaron los 25 litros.

Llega Martinho

Para este miércoles, la Aemet no prevé lluvias, por lo que se convertirá en un día de transición entre borrascas. Según la previsión de Meteorología, para la capital, las temperaturas oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 23 de máxima previstos e incluso saldrá el sol.

Sin embargo, la tranquilidad durará poco. Este jueves entrará la borrasca Martinho, la decimotercera de gran impacto de la temporada y la cuarta en lo que va de marzo. De momento, y a pesar de que hay zonas en las que sí ha ocurrido, la Aemet no ha decretado ningún aviso por tormentas o lluvias en la provincia de Córdoba, algo que podría cambiar rápidamente. Además, esto no quiere decir que no vaya a llover, pues las precipitaciones llegarán este jueves y la previsión es que se alarguen hasta el fin de semana. Para pasado mañana, la previsión de la Aemet da una probabilidad de lluvia de entre el 60% y el 100% en la capital, lluvia que será también generalizada en la zona norte y prácticamente nula en la zona sur.