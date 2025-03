El agua sube un metro y medio en Alcolea en menos de 10 horas y obliga a un desalojo

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha visitado este martes la zona afectada por las inundaciones en Alcolea en compañía del delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Jesús Coca, que ha informado de que "en las últimas horas la crecida del río ha avanzado mucho". Según los testigos colocados en el margen del río para conocer la situación, en menos de diez horas, ha aumentado por encima de un metro y medio y aunque la situación meteorológica ha mejorado, "esperamos que siga subiendo". De hecho, ya ha sido necesario el desalojo de una vivienda esta mañana.

Tal y como ha adelantado el alcalde en rueda de prensa tras la reunión de coordinación celebrada en el Ayuntamiento, el riesgo principal se debe al desembalse de agua del pantano de Navallana "y a que el caudal del río viene muy alto, lo que puede generar más incidencias", ha destacado Jesús Coca, que ha querido ser prudente, si bien ha hecho un llamamiento a la población para pedir que "no se realice ninguna actividad en el margen del río y también en todos los arroyos porque es peligroso, ya que esperamos que suba".

"No pensé que iba a subir tanto"

Fina vive en Ribera Baja y aunque la noche ha sido de vigilancia, cree que "todavía le falta mucho al río" para que se repitan las escenas que vieron en 2010. La única casa desalojada es de un matrimonio de mediana edad que, según Fina, "pasó la noche tranquila, pero, por la mañana, viendo cómo subía el agua, se han puesto más nerviosos y por eso se han ido con familiares". El resto de vecinos de esta calle no deja de subir y bajar para comprobar el avance del agua. "Yo no pensé que iba a subir tanto, no se duerme tranquilo, pero si llega, pues habrá que irse", señala Fina. Francisco Iglesias no ha dejado de acudir a comprobar el avance del cauce. "Cuando ves cómo sube, empiezas a preocuparte", comenta, "nuestra casa no está en riesgo ahora mismo de desalojo, pero históricamente alguna vez ha llegado el agua hasta allí". Francisco Javier, otro vecino, está en alerta y con todo preparado. "Mis niños y mi mujer están pendientes de salir corriendo si hace falta". Nadie quiere que ocurra como la última vez.

La crecida en Alcolea del Guadalquivir / Manuel Murillo

La situación en Alcolea

En Alcolea, los vecinos de la Calle Camino de la Barca y Ribera Baja han pasado una noche de incertidumbre y preocupación y han dedicado la mañana a preparar las casas para la que se avecina. De momento, solo un vecino ha tenido que abandonar su casa, ya que el agua cubría el acceso por encima de un metro de altura. En esta barriada cordobesa, tienen experiencia por las crecidas del 2010 y aunque de momento todos creen que el riesgo no es inminente, ya que ha dejado de llover, no descartan que el agua que se está desembalsando pueda dar un giro a los acontecimientos en muy pocas horas.

Algunos vecinos se preguntan por qué no se han decidido a soltar agua antes, viendo las previsiones de lluvias. Nadie pegó ojo la noche pasada, pendientes de las patrullas de Policía y bomberos en la zona, pero prevén que esta noche será aún peor. En casa de Ana, el agua alcanzó 1,20 metros y 90 centímetros en la crecida de 2010. Ana es vecina de la calle de la Barca, tiene 79 años y vive con su hermano octogenario, que tiene problemas de movilidad. "Mi hijo ha venido a casa para subir los colchones y los muebles arriba", ha explicado Ana, que se resiste a dejar su casa preventivamente para no mover a su hermano si no es estrictamente necesario. "La Policía sabe la situación y me han dicho que los llame si nos vamos de casa", ha indicado, con gesto de resignación y preocupación.

Ana muestra su casa y cómo ha preparado los muebles por si la crecida llega a su casa. / Manuel Murillo

A unos metros, otra vecina, Ramoni, relata la pesadilla que se vivió hace tres años y cómo les pilló desprevenidos la segunda inundación, cuando ya tenían todo limpio y recogido. "Ahora estamos todos pendientes y muy preocupados porque las noticias no son nada buenas", explica, "me acosté cuando amanecía porque viendo que podían soltar agua del pantano y que anoche estaba lloviendo, no había manera de descansar, porque no se ha soltado agua y ahora no sabemos qué puede pasar".

Toñi y su familia permanecen también en alerta, ya que los padres viven en la calle Camino de la Barca. "En las inundaciones de 2010, no estábamos preparados porque hacía cincuenta años que esta calle no se desbordaba", comenta, "mis padres se han venido a dormir con nosotros y hemos subido arriba todo, puertas, colchones, muebles... por si la cosa va a más".