Padres del siglo XXI en Córdoba: aprendiendo a conciliar

«Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar... Así planchaba, así, así; así planchaba, así, así... así planchaba que yo la vi...» Esta cancioncilla, mucho más larga, que describía las tareas asignadas a las niñas cada día de la semana, y que hicieron popular en los 80 Los Payasos de la Tele, da una idea del contexto en el que se criaron los padres del siglo XXI. Herederos de una sociedad machista, crecieron pensando que las labores domésticas eran cosa de mujeres, y los hombres, los encargados de poner el plato en la mesa. El avance de la democracia, el feminismo y, sobre todo, la incorporación de la mujer al trabajo, fueron cambiando las consignas hasta llegar al nuevo siglo con un paradigma opuesto que ha obligado a hombres y mujeres a desaprender las viejas cancioncillas y construir una nueva realidad basada en la igualdad. Ese proceso social y familiar, que obliga a buscar nuevos equilibrios a partir de la llamada conciliación, avanza a día de hoy a diferentes velocidades. No hay más que salir a la calle para ver padres que llevan a los niños al cole, les cambian pañales, les dan el potito y, en casa, ya no es raro encontrarlos cocinando, poniendo alguna lavadora e, incluso planchando, aunque el reparto no sea siempre muy equitativo.

Los últimos cambios legislativos han igualado los permisos de maternidad y paternidad a 18 semanas y el número de hombres y mujeres que comparten la llegada de un nuevo miembro de la familia se ha equiparado, si bien otras medidas como la reducción de jornada o las excedencias para cuidado familiar siguen siendo cosa de mujeres. Según Rosa Buendía, de CCOO Córdoba, «todavía persisten prejuicios sociales que hacen que a los hombres les cueste pedir esas medidas de conciliación porque, salvo que trabajen en el ámbito público, están mal vistas tanto por los compañeros como por los empresarios, se supone que si un niño se pone malo o necesita cuidados es la madre quien tiene que estar con él». A eso se suma que la reducción de jornada y la excedencia suponen un recorte de ingresos y cotización y no todos los hombres están dispuestos a esa renuncia. No obstante, para Buendía, «es un problema de mentalidad, cuando para los hombres sea una necesidad pasar más tiempo con sus hijos, a las empresas no les quedará otra que cambiar».

Cuatro padres cordobeses

Cuatro padres cordobeses comprometidos con la crianza de sus hijos explican a Diario CÓRDOBA cómo conjugan el verbo conciliar en casa.

Vestirse despacio cuando hay prisa, practicar el mantra de la rutina, repartir las tareas según las habilidades de cada cual y no del género, saber improvisar, practicar la resiliencia, practicar la comunicación y adaptarse a las circunstancias. Esas son algunas de las claves que utilizan los padres de hoy en día cuando se trata de poner en práctica la conciliación.

Raúl Ramos: "En casa, no hay reparto fijo de tareas, somos un equipo"

Raúl Ramos con sus dos hijos. / CÓRDOBA

Hace tiempo que las familias numerosas se convirtieron en una rareza. Tener cuatro hijos puede ser una odisea cuando los dos padres trabajan y más si trabajan en profesiones tan estresantes como el periodismo y la política, aunque hay familias que se lo toman con filosofía. Raúl Ramos y su mujer, Beatriz Jurado, son un ejemplo de ello. «En casa, no hay reparto fijo de tareas, somos un equipo y, según el horario de cada uno nos organizamos», explica Raúl, «los domingos por la tarde nos sentamos para ver la semana y nos repartimos las tareas según lo que tengamos». A las 7.45 horas empieza el desfile por la cocina. Raúl prepara el desayuno y Beatriz ayuda a los niños a vestirse. Según la agenda prevista, los llevan al colegio uno y otro y con la misma regla de tres los recogen cuando salen del comedor. «Para que esto funcione, tiene que haber rutinas y cierto orden». Por eso, de lunes a viernes, está establecido que siempre haya «tiempo de estudio, de merienda y de juego hasta la hora de la cena». Los hermanos mayores, de 13 y 14 años (los dos pequeños tienen 8 y 2) empiezan a echar una mano, a veces en la cocina y a veces, jugando con los pequeños para dejar vía libre a los adultos. «A ver, no es fácil, pero con rutina y un poco de buen rollo, no suele haber problema». Raúl, que por azar del destino tuvo que traer a uno de sus hijos al mundo en un coche, porque no hubo tiempo de llegar al hospital, sabe bien que la resiliencia y el saber lidiar con lo que venga siempre es un punto a favor. «Si hacemos un cómputo global de tareas, es absolutamente compartido». Lo cual no significa que todos los días sean iguales ni que los dos hagan de todo. «Soy un negado con lo que tiene que ver con la ropa, de eso se encarga Bea», confiesa. A cambio, él se encarga más de la cocina.

Los permisos de paternidad se han igualado, pero el 85% de las reducciones de jornada y excedencias para cuidados son de mujeres

Salvador Vázquez: sin roles establecidos

Salvador Vázquez con su hija mayor. / CÓRDOBA

A Salvador Vázquez, director de la Orquesta de Córdoba, y padre de dos niñas de 4 años y 14 meses, le pasa justo al revés. Él confiesa que la cocina es su talón de Aquiles y que todo lo que toca puede acabar chamuscado, así que cuando está en casa prefiere tomar las riendas de la limpieza o de la ropa, que se le da mejor.

Aprovechar las habilidades de cada cual y practicar la resiliencia son claves para la conciliación



David Cámara, sin embargo, es un todoterreno, asegura. Él es maestro y su jornada laboral es matutina, salvo un día a la semana. Su mujer es trabajadora social, pero, de momento, trabaja como limpiadora mientras hace cursos y voluntariado para completar su formación y poder optar a otro empleo. El caso es que por las mañanas las dos niñas de ambos, de 3 y 1 años, están en el colegio o en la escuela infantil, una de las garantías de conciliación que este curso ganará adeptos al iniciarse la gratuidad a los 2 años, y que muchos días, es él quien tiene más tiempo libre por las tardes. Lo normal es que se ocupe de desayunos y cenas su mujer, de hacer el almuerzo o dejarlo preparado el día de antes. «En casa, no tenemos roles establecidos de hombre y mujer a la antigua usanza», comenta David, «vivimos juntos desde los 18 años, así que se puede decir que hemos aprendido todo a la vez, al principio con ayuda de las madres y luego, con tutoriales y buscando cómo hacer lo que no sabes por internet». Él es consciente de que su mujer necesita tiempo para su formación, así que intenta hacer todo lo que puede. «Yo me encargo más de la limpieza y ella pone más lavadoras y plancha», asegura.

David Cámara: un maestro todoterreno

David Cámara con sus hijas. / CÓRDOBA

En casa de Salvador Vázquez, las rutinas son inviables y practican la «odisea semanal» que, gracias a la práctica, resulta incluso divertida. Su mujer es profesora del Conservatorio Superior de Música de Córdoba sin plaza fija, pero la casa de ambos está en Málaga, de donde han decidido no moverse para dar estabilidad a la mayor, que ya tuvo que bastante ajetreo cuando se instalaron temporalmente en Sevilla. Ahora que está a gusto en su colegio, y ante la posibilidad de que a ella le puedan asignar plaza en otro sitio, han preferido esperar. Esto significa que cada día es una auténtica aventura y la conciliación, un reto en el que están implicados los padres, las abuelas y circunstancialmente los vecinos. «De mi casa de Málaga a Córdoba hay una hora y media justo», señala seguro después de meses de idas y venidas. «Mi calendario es muy irregular, hay semanas que estoy mucho tiempo en Málaga y otras que no la piso, como esta en la que me he quedado en Córdoba para preparar La Traviata», comenta. Su mujer y él van y vienen, pero normalmente viajan por separado. Si él está en Málaga, se encarga del desayuno y de las camas mientras su mujer viste a las niñas y las prepara para salir. Si alguno de los dos permanece en la ciudad a esa hora, las lleva a sus centros. Si no, entran en acción las abuelas o los vecinos, que tienen un hijo en el mismo colegio que la mayor y se llevan también a la suya. «Lo nuestro es un tetris casi diario», explica con una sonrisa de resignación. La compra de los sábados es tarea suya y también es bueno con la limpieza y el orden. «Soy un enfermo de la puntualidad y del orden y ando todo el día recogiéndolo todo», explica sincero.

Para la mayoría de los padres conciliadores, que no son todos, pero cada vez son más, no existen referentes en casa de padres que de forma habitual colaboraran en las tareas a ese nivel. En el mejor de los casos, hacían el arroz de los domingos o pasaban el trapo del polvo a petición de la madre, si la veían muy apurada.

Son conscientes por ello de que no les queda otra que inventar en pareja nuevas formas de convivencia basadas en la igualdad. Los padres de David se divorciaron cuando él tenía 15 años, así que no tenía la figura paterna presente en su día a día, afirma, lo cual no impide que él intente estar el mayor tiempo posible con sus hijas. «Cuando emprendes un proyecto familiar con cuatro hijos y los dos trabajando, sabes que tienes que asumir la corresponsabilidad», afirma Raúl sin dudar. «Nuestros hijos, los cuatro varones, lo que ven en casa es que su madre y su padre son iguales porque no hay un rol de hombre y otro de mujer y porque intercambiamos las funciones según el día». La presencia del padre en la vida familiar se ha convertido en una constante. «Si estoy fuera por los ensayos, hacemos videoconferencias por el móvil para ver a las niñas y que me vean», explica Salvador Vázquez, que tiene una agenda digital compartida con su mujer donde cada uno señala reuniones, viajes, compromisos y cosas pendientes para facilitar la coordinación y el conocimiento del otro. Raúl, por su parte, insiste en que «en casa somos un equipo de seis personas que nos complementamos».

El intercambio de las tareas domésticas hace que se difuminen los roles de hombre y mujer

Ninguno de los padres consultados para este reportaje tiene niñera, todos destacan la fortuna de contar con abuel@s (aunque la palabra abuela es la que más se repite) y otros lazos familiares dispuestos a colaborar cuando la cosa se pone fea. Tampoco tienen ayuda para la limpieza, aunque alguno confiesa que en algún momento de emergencia la han solicitado. Ninguno es bueno con la plancha, qué se le va a hacer, aunque siempre hay trucos para tener que planchar lo menos posible, algo que en generaciones pasadas no ocurría y había casas de familias numerosas donde se acumulaban verdaderas pilas de ropa que suponían una condena para las madres.

En lo referente a los permisos de paternidad, David es el mayor defensor: «Mi mujer y yo nos los tomamos a la vez y fue lo mejor que hicimos». Con la primera hija, «nos gustó mucho vivir todo juntos porque era la primera hija y se dan circunstancias muy especiales, además de que tienes que reinventar tu vida». La segunda fue «más necesario aún porque al llevarse tan poco tiempo una de otra, si hubiera estado uno solo se habría desbordado».

Encontrar padres que hayan disfrutado del permiso de paternidad ya no es difícil. Según los últimos datos, en 2024 se concedieron en Córdoba 8.415 prestaciones de conciliación, de las cuales 4.022 fueron para el primer progenitor y 4.390 para el segundo, una realidad muy distinta de la de hace años. La duración media de los permisos fue de 108,6 días.

Reducción de jornada

Manuel Jurado: "La pedí cuando nació el pequeño porque tenemos la hipoteca pagada"

Manuel Jurado, padre de tres hijos, con los dos más pequeños, en la playa. / CÓRDOBA

Lo que sí es complicado es localizar un hombre que haya optado por tomar una excedencia por cuidado familiar o una reducción de jornada para el cuidado de sus hijos. De momento, no es nada frecuente, pero hay casos como el de Manuel Jurado, lucentino de 47 años, que comparte su vida con Irene desde 1996 y tiene tres hijos de 16, 12 y 2 años. «Mi mujer es auxiliar en el hospital de Cabra, pero no tiene plaza fija, trabaja cuando la llaman». Él es operario de Efficold, una de las empresas de frío más potentes de la zona, con un convenio laboral muy exigente y un plan de igualdad al que se ha acogido para solicitar la reducción de jornada. «Lo pedí cuando nació el pequeño porque ya tenemos la hipoteca pagada, económicamente nos lo podíamos permitir y me di cuenta de que me había perdido mucho tiempo con los mayores y no quería que ocurriera igual», explica convencido, «en mi empresa no ponen mala cara por esto y el sueldo es lo bastante alto para poder vivir, ya que la reducción de horas es del 50%, pero el salario se recorta en un 30%».

Ahora trabaja de 9.30 a 13.30 horas y lleva a su hijo a la guardería, cambia pañales, hace las camas, limpia y pasa todo el tiempo que puede con los niños. «Los tres primeros años de reducción no afecta a la cotización, eso es una ventaja importante», afirma. Entre los compañeros, todavía hay bromitas cuando sale antes de trabajar, aunque muchos le alaban el gusto y le dicen que si se lo pudieran permitir económicamente, ellos también lo harían. Según Manuel, «las prioridades han cambiado mucho desde la pandemia, ahora valoramos más el tiempo que pasamos con la familia y con los hijos porque hemos visto a la gente que se ha ido de la noche a la mañana». Por eso, confía en que las cosas cambien poco a poco. «Para mí es un lujo estar más tiempo con mis hijos».

