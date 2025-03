La Fiscalía pide más de 7 años para un acusado de agredir en La Judería a un policía catalán fuera de servicio

Un individuo se enfrenta a una petición de siete años y medio de cárcel en Córdoba después de, presuntamente, agredir a un policía catalán en La Judería en 2024. Así, el Ministerio Fiscal le atribuye un delito de lesiones y otro de atentando. Los hechos serán enjuiciados, próximamente, por un juzgado de lo Penal.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público relata que, en torno al mediodía de una jornada de verano, la víctima paseaba junto a su pareja sentimental y una menor de edad cuando el acusado, presuntamente, escupió a la pareja. El perjudicado le recriminó esta acción y el encartado se encaró con él, por lo que tuvo que apartarlo con un manotazo.

Sin embargo, el acusado cogió el cartel de un restaurante que se hallaba próximo, que era de madera y estaba reforzado con una chapa metálica en la parte posterior, y lo lanzó a la cabeza de la víctima, quien levantó su mano izquierda para protegerse del golpe. Este objeto le provocó un corte profundo en la palma de la mano, seccionándole un tendón.

Después de esto, el procesado se quitó la camisa y comenzó a gritar, en tanto que la víctima buscaba un trapo en un establecimiento cercano para taponar la herida y realizar un torniquete. Entonces, escuchó que la gente comenzaba a gritar "tiene un cuchillo".

"No te acerques, que te disparo"

El perjudicado sacó un arma de fuego particular, para la que tiene licencia, la montó y la volvió a introducir en su funda, identificándose como policía ante el acusado y solicitándole que depusiera su actitud. Sin embargo, este arremetió contra él, esgrimiendo una pequeña arma blanca. La víctima insistió en pedirle que cesara en su comportamiento, diciéndole: "No te acerques, que saco el arma. Soy policía, no te acerques que te disparo", al tiempo que le mostraba su placa.

Ante esta situación, el encartado se marchó dejando en el suelo una mochila. Los agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar hallaron en ella fotocopias de la documentación de este individuo. La víctima necesitó tratamiento médico quirúrgico y tres meses para curar sus heridas.

De su parte, el acusado ingresó en prisión provisional por estos hechos. El fiscal solicita que se le impongan cuatro años de cárcel por un delito de lesiones y otros tres años y medio por un delito de atentado. Entre otras penas como el alejamiento de la víctima, también reclama que le indemnice con 4.230 euros por las lesiones y en 3.600 euros por las secuelas.