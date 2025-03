«Muchas comunidades tienen miedo a las viviendas turísticas»

-¿Con qué reto afronta el mandato para el que ha sido elegido?

-Primero, con muchísima ilusión y muchísimo honor por ser presidente de mi colegio. Lo que quiero es que nuestra profesión sea reconocida en la sociedad, porque entiendo que tenemos un trabajo que es muy importante.

-Explíqueme cuál es la función de los administradores de fincas.

-Nosotros lo que hacemos es gestionar el patrimonio más importante que tienen las personas, que es la vivienda, y lo que es su día a día, con todas sus complicaciones, con todas sus cosas. Desde accesibilidad hasta calefacciones, régimen interior entre vecinos, problemática, alquileres, vivienda turística...

-Son, por decirlo así, las personas en las que los vecinos de una comunidad delegan la gestión de la misma, ¿no?

-Así es. Perfecto.

-Últimamente se está hablando mucho de varios temas relacionados con ello. Uno, el de la ley de los alquileres, que ha cambiado un poco y pone algunas normas. ¿Qué papel juegan ustedes ahí y de qué manera se ven afectados sus clientes?

-Bueno, las comunidades de propietarios, en muchos casos, son sufridores del inquilino que el propietario decide meter dentro de la vivienda. Entonces, obviamente, a nosotros todo lo que nos afecta es la convivencia, fundamentalmente la convivencia con el tema de alquileres. Obviamente, tener una ley que permita que con determinadas conductas el propietario pueda hacer algo con respecto al inquilino, beneficia a las comunidades, pero el alquiler, como tal, a las comunidades les afecta poco, porque los precios es algo entre particulares. A nosotros nos corresponde que no se desarrollen actividades violentas, molestas o nocivas.

-Otra norma en la que sí tienen ya un papel más destacado es la que entra en vigor en abril, relacionada con los apartamentos turísticos, respecto a los que sí que cambia un poco el panorama actual.

-Sí, sí, sí. Ese cambio normativo es muy importante porque, a partir del día 3 de abril, las comunidades de propietarios tendrán capacidad de decidir sobre si permiten o no que haya una vivienda turística. Es decir, antes del 3 de abril, el propietario que deseaba poner una vivienda turística solo tenía que ver si estaba o no prohibido. Si no estaba prohibido, la podía poner, la podía dar de alta.

-Pero, ¿esa prohibición quién la hacía?

-La comunidad.

-Y ahora, ¿cuál es el matiz?

-Pues que ahora para ponerla tiene que pedir permiso, esté o no prohibida. Ese es el matiz. Entonces, ¿qué pasa? Que antes las comunidades de propietarios tenían que ir un poco por delante y prohibirlo antes de que el vecino de turno tuviera un proyecto para ella.

O sea, que se hacía por si acaso.

-Por si acaso. Y solía verse mucho cuando había una venta y la comunidad no lo sabía y a los pocos días el que compraba la daba de alta como turística. Ahora no. Ahora la persona que quiera ponerla previamente tiene que pedir permiso.

-En ese sentido, ¿en Córdoba cómo está la situación? Porque se habla mucho de masificación, de que se están transformando muchas viviendas tradicionales. ¿Esa situación ha llegado ya también?

-En Córdoba está pasando. Está pasando que en las zonas céntricas, incluso en los barrios periféricos o cercanos al centro, cada vez hay más viviendas turísticas, lo que está haciendo que la gente se esté mudando fuera del centro. ¿Por qué? Pues porque en las viviendas en las que tradicionalmente eran de alquiler normal o que vivía la gente, ahora hay muchos más turistas. Nosotros lo estamos notando bastante. Eso también repercute en el precio final. Porque antes un propietario de una vivienda podía llegar a unos acuerdos, pero ese tipo de viviendas nuevas turísticas están tirando de los precios arriba y arrastrando a la gente a vivir lejos del centro, así que la vivienda retirada del centro ahora cuesta más.

-Y los colectivos más perjudicados serán los estudiantes, parejas jóvenes y personas mayores, ¿no?

-El estudiante no tanto, porque el estudiante siempre ha vivido en viviendas que ya eran periféricas, pero es verdad que las personas jóvenes o parejas que podían vivir en el centro o en barrios mejor ubicados ahora se están viendo desplazados al exterior.

-Y ante esta situación, ¿cuál es el papel de los administradores de fincas?

Nosotros, por ejemplo, con el tema de la vivienda turística tenemos que ser claros y quitar un poco de miedo a la gente. En muchas comunidades tenían miedo a las viviendas turísticas, creían que era el final, el caos y no siempre es así. Porque, por ejemplo, muchos pisos de estudiantes son bastante más molestos que la vivienda turística. Es cierto que hay excepciones, que algunas viviendas turísticas han sido caóticas, pero nosotros, al final, lo que conseguimos o lo que intentamos hacer es mediar y que haya una convivencia cordial ante la nueva realidad que hay.

«Con la llegada de la TDT, la gente se dio cuenta de la importancia de nuestra profesión»

-El Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado la suspensión de licencias en el centro y el sur, ¿cómo lo ve?

-Lo cierto es que con el tema de la nueva moda que hay de convertir locales en viviendas, y muchas de ellas son turísticas, lo que es la molestia a la comunidad baja escandalosamente. No es lo mismo una vivienda turística en un bajo comercial que una vivienda turística en un quinto. Es lo que podemos decir. A nosotros lo que nos ayuda es la ley de propiedad horizontal, que nos ayuda a la hora de poder regular que haya viviendas turísticas o no y las molestias que puedan ocasionar.

-Hay grupos políticos que piden que no se dé ninguna licencia más.

-No tenemos una postura clara ahí, porque para nosotros tan propietario es el dueño de una vivienda turística, como el de un piso de estudiantes, como la persona que vive ahí. Nosotros tratamos a todos los propietarios por igual, obviamente adaptándonos a la nueva realidad que las viviendas turísticas han causado.

-¿Esta nueva realidad es la que ha hecho que los precios de los alquileres en Córdoba suban tanto?

-Ha sido una de las causas, bajo mi punto de vista, claro, porque antes había más viviendas puestas en alquiler y en el momento que entran, no sé, tres mil viviendas turísticas, pues son tres mil viviendas menos para alquilar. Por lo tanto, el resto sube de precio.

-Ante esa situación, ¿cree que las administraciones deberían apostar por construir más viviendas para facilitar el alquiler?

-Clarísimamente. Obviamente, si no hacemos algo, al final la gente se ve condicionada a vivir en peores condiciones y a mayor precio. Yo creo que la administración tendría que construir viviendas, parque público, lo que sea, porque ahora nos encontramos con personas de 40, 45 años, profesionales, viviendo en habitaciones y eso no es lógico.

-En su profesión, hubo un momento crucial que les dio mucha popularidad, que fue con la llegada de la TDT, ¿no?

-Efectivamente, con la TDT se demostró la importancia que tenemos en la sociedad, porque cuando el Ministerio pensó que había que adaptar las televisiones a la nueva tecnología, de quien tiró fue de los colegios profesionales de administradores de fincas, porque éramos el acceso directo a la gente.

