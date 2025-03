"Pensé que mi casa se iba a caer": el Figueroa, en shock y sin luz tras diez minutos de explosiones por el incendio de un transformador

El barrio del Figueroa ha amanecido este lunes sin luz debido al incendio de un transformador eléctrico, que ha dejado sin suministro y en shock a más de un millar de vecinos desde las 9.10 horas. "Han sido diez minutos de explosiones, pensaba que mi casa se iba a caer", explicaba una vecina afectada, que vive a escasos metros del lugar del incidente. Actualmente, los bomberos siguen trabajando en el transformador y unos 400 domicilios continúan sin servicio eléctrico.

El suceso

El incidente ocurrió en torno a las 9.10 horas, cuando el transformador subterráneo situado junto a la avenida del Mediterráneo comenzó a arder, provocando repetidas explosiones y una intensa humareda. Esto alertó a los vecinos y comerciantes de la zona, que se quedaron sin luz de inmediato.

Al lugar de los hechos se desplazaron los bomberos, que han estado trabajando en el área hasta las 13.00 horas. Por el momento, Endesa aún no ha podido determinar con exactitud la causa del incendio. Sin embargo, la empresa baraja la posibilidad de que la entrada de agua en el transformador haya provocado un cortocircuito. Paralelamente, personal de Endesa trabaja en los transformadores cercanos para restablecer el servicio de manera progresiva. A pesar de los esfuerzos, más de 400 viviendas siguen sin luz más de cinco horas después del suceso.

La gran presencia de cableado y elementos eléctricos dificulta una extinción tradicional con agua o líquidos especializados. Aun así, la intervención de los bomberos ha evitado que las llamas se propagaran a vehículos o inmuebles cercanos. No hay que lamentar víctimas ni daños materiales importantes.

"Mi casa ha temblado"

Alrededor de la zona acordonada por la Policía Local, los vecinos se congregaban para observar la situación. "Han sido diez minutos de explosiones continuas", cuenta Noelia Camino, que vive frente al transformador. Señala una de las ventanas de su casa, completamente ennegrecida por la explosión: "Mi casa huele a quemado, voy a tener que lavar las cortinas como mínimo".

Vecinos contemplan la actuación de los bomberos. / manuel murillo

Junto a ella, Almudena Jurado asegura haber oído una primera explosión de madrugada: "Pensé que era un petardo". Desde Endesa no descartan la posibilidad de que se hayan producido explosiones previas antes de la principal. "Creía que mi casa se caía", añade Almudena, todavía alterada. "Mi casa ha temblado y he visto cómo las tapas del transformador salían volando", relataba otra vecina.

Me he llevado un susto de muerte, las Fallas se quedan cortas con esto

Otros vecinos también se mostraron alarmados por el ruido de las explosiones. "Me he llevado un susto de muerte, las Fallas se quedan cortas con esto", comentaba Loli. No obstante, más allá del susto inicial, el ambiente en el barrio era de calma mientras los vecinos esperaban a que se restableciera el servicio. "Espero que se solucione pronto, aunque me da que esto va para largo. Si no vuelve la luz hoy, habrá que pensar en la comida que hay en el congelador", comentaba Manuel, encogiéndose de hombros.

Un barrio detenido

Los comercios también se han visto afectados por el corte de luz. La mañana en Parque del Figueroa transcurría en un ambiente extraño, con calles vacías y en silencio y con los negocios cerrados debido a la falta de electricidad.

En el CEIP Tirso de Molina, su directora, María del Carmen Guevara, aseguraba que escucharon la explosión y que el centro, así como la residencia escolar de La Aduana, se ha quedado sin luz durante las clases: "Estamos completamente a oscuras y, lógicamente, los ordenadores y las pantallas no funcionan." Gran parte de la mañana se ha dedicado a gestionar esta situación inesperada y a asegurar que la comida, preparada en unas cocinas cercanas, estuviera disponible para los niños del comedor, cosa que finalmente ha sido posible.

Los bomberos extinguen el incendio ante la mirada de un vecino. / manuel murilloD

Las cafeterías y bares más próximos a la avenida del Mediterráneo han tenido que detener su actividad. A la puerta de uno de ellos se encontraba Inma, vendedora de la ONCE: "Se nota que hay menos gente porque los negocios están cerrados, pero yo sigo vendiendo hasta que el aparato me quede sin batería", decía con sorna.

Cuando el apagón ya superaba las dos horas, Manuel Moreno trajo un generador para su empresa de servidores de red: "Los aparatos tienen una batería que les permite funcionar unas tres horas sin electricidad, así que hemos tenido que traer esto para que no se apaguen."

Los comercios han detenido su actividad o han tenido que trabajar "a la vieja usanza"

En el supermercado Piedra, Javier Agredano lamentaba haber tenido que cerrar pocos minutos después de abrir: "Hemos escuchado unas explosiones y se ha ido la luz. Ahora estamos adelantando trabajo colocando la mercancía nueva y las ofertas". En cuanto a los congeladores, explicaba que "las cámaras no se han abierto, por lo que mantienen el frío, aunque ya hemos alertado al almacén por si esto se prolonga y hay que trasladar los productos".

Los bomberos han usado espuma para la extinción. / MANUEL MURILLO

Otros comerciantes, como Eugenia, que regenta una papelería en el barrio, ha conseguido seguir trabajando a pesar de la falta de luz: "No he vendido casi nada, pero he dejado la caja registradora abierta y voy apuntando los movimientos en un cuaderno. A la vieja usanza", comentaba entre risas.

Por el momento, Endesa sigue trabajando para restablecer el suministro eléctrico en las viviendas y comercios afectados. Aunque la empresa no ha ofrecido una hora concreta para la resolución del problema, confían en que el servicio quede restablecido de manera progresiva. Mientras tanto, los vecinos y comerciantes del barrio del Figueroa tratan de adaptarse a esta situación, confiando en que la normalidad vuelva cuanto antes.

