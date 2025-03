La Mezquita-Catedral estará aún más protegida tras la inversión de 185.000 euros que va a hacer el Cabildo para mejorar la vigilancia del principal monumento de la ciudad que actualmente está custodiado por 36 vigilantes y 50 cámaras, además de la Policía. En un interesante reportaje, analizamos en profundidad cómo funciona la seguridad del monumento: vigilantes, cámaras y todo el dispositivo, paso a paso. En otro orden de cosas, en deportes, el Córdoba CF no logró vender al Sporting de Gijón anoche en el Arcángel, aunque ha anotado un nuevo punto en la clasificación tras el empate que, no obstante, le deja algo lejos de la lucha por el play off de ascenso. Por último, volviendo a lo más local, entrevistamos al catedrático de la UCO, Julio Berbel, quien ha valorado la situación hídrica actual, tras las lluvias, y asegura que entre el 90 y el 95% de los andaluces tendrán agua asegurada para los próximos tres años.

