El PSOE pide a Bellido que desista de su proyecto de la Pérgola y ponga un punto de información en la estación de Renfe

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha propuesto al gobierno local del PP que desista de abrir un punto de información turística en la Pérgola para que lo haga en la estación de tren de Renfe en Córdoba. Bernal considera "erróneo" el anuncio del gobierno del PP de adecuar el edificio abandonado La Pérgola, en el Paseo de la Victoria, para el traslado del Imtur y la instalación de un punto de información turística.

“En el PSOE pensamos que por sus características arquitectónicas es un edificio con mayores posibilidades de uso cultural y consideramos que esta propuesta del PP es un gasto innecesario, ya que el Imtur tiene unas instalaciones actuales adecuadas”. Además, el punto de información en ese lugar sería “un grave error, porque por ese espacio no hay tránsito de visitantes. Sería malgastar el dinero de los cordobeses y cordobesas y no dar un buen servicio a los turistas”, ha considerado la edil.

El edificio de la Pérgola, en los jardines del Duque de Rivas en Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Por qué en la estación

El PSOE propone abrir el punto de Información turística en la estación de tren Córdoba Central, donde en la actualidad hay "una mala atención pese a la gran afluencia de personas" que llegan a visitar la ciudad a través de este medio y de la estación de autobuses vecina, ya que no tienen ninguna forma de obtener información ni de la ciudad ni del trasporte. “El punto de información en la estación de tren cumpliría varios objetivos, por un lado dar información sobre la ciudad y las posibilidades que da al visitante, y, por otro lado, también daría información sobre el trasporte urbano y público, con acceso a la compra de billetes y ofertas de tarjetas para varios días. Por último, potenciaría las visitas a lugares de la provincia que no entraban en los planes del turista, siendo un gran escaparate de pueblos y espacios a los que los visitantes no pensaban ir, pero que al ser informados podrían pasar a ser parte de sus viajes”.

Este espacio también podría ser un punto importante de difusión de todos los eventos culturales que tiene la ciudad, así como de congresos, eventos deportivos y demás actividades a las que se sumaría el turista. El PSOE insta al Gobierno local del PP que se replantee la planificación de “malas y costosas propuestas que no generan un buen servicio público”.