Placas solares y patrimonio: en busca de la solución

Juan J. Giner, presidente del consejo de distrito Centro, asegura que los vecinos de la zona histórica entienden que aquí se establezcan más exigencias para la instalación de placas, pero también creen que la posibilidad de ponerlas debe existir. De momento, desde el consejo de distrito están pendientes de conocer cómo resultará el texto inicial de la modificación para ver negro sobre blanco los requisitos que se les pedirán para poder instalar los paneles. Aun así, Giner reconoce que ya se ha dado un avance y que, además, Urbanismo ha recogido algunas de las propuestas planteadas por los vecinos. Sí reprochan desde el consejo de distrito que la solución tenga que llegar por medio de una innovación del plan especial, algo que, calcula Giner, podría irse al menos hasta los seis meses, aunque confía que en este 2025 ya se haya aprobado.

Sobre algunas cuestiones más concretas ya transmitidas por la Gerencia de Urbanismo, como el tema de la afección visual, se reconoce que está sujeta a interpretaciones y que, «en nuestra opinión, no quiere decir que no se vea, sino que su visión no resulte chocante». Por otro lado, los vecinos también quieren conocer el futuro de los paneles ya colocados, «conocidos por Google Maps o por simple paseo por las calles del casco». Según Giner, lo que les ha trasladado la GMU es que no se ha intervenido «porque no hay denuncias», aunque sí asevera que existen multas ya impuestas por instalar placas cuando no se debe, «alguna de más de 15.000 euros por seis placas».

Se refiere también Giner al tema de las comunidades energéticas, solución que a Urbanismo y al Ayuntamiento le gusta. Según el consejo de distrito, se están «estudiando todos los proyectos de autoconsumo que se presenten con más rigor si existe la posibilidad de sumarse a alguna de ellas» y añade que se debe «dejar claro cómo se instrumentaría, porque debería dejar la posibilidad de elegir a cada ciudadano».