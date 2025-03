Huye a pie y deja a su mujer abandonada en una furgoneta con 3.700 kilos de cobre robado

Esta historia es un suceso, pero puede ser además un divorcio en potencia. Un hombre cuya identidad y edad no han trascendido por el momento huyó a pie dejando abandonada a su mujer en una furgoneta con 3.700 kilos de cobre robado. Los hechos ocurrieron el jueves pasado, 13 de marzo, en torno a las 16.15 horas, cuando los ocupantes del vehículo sufrieron un accidente en la salida a la autovía A4 a su paso por Córdoba. El incidente se produjo en concreto en la salida del camino Carbonell a la altura de un paso canadiense para el ganado que hay en esa carretera de la capital cordobesa.

Cuando los agentes de la Policía Local llegaron al camino de Carbonell no solo encontraron la furgoneta siniestrada, sino a una mujer en su interior, cuya identidad tampoco ha trascendido, que dijo ser la esposa del conductor y propietario del vehículo. La sorpresa para los agentes fue in crescendo ya que, tras una rápida inspección ocular, descubrieron una cantidad importante de cable de cobre en el maletero del vehículo. A preguntas de los agentes, la mujer no supo explicar ni el origen del cargamento de cobre que se alojaba en el maletero, ni dónde se encontraba en esos momentos su esposo que había huido a pie dejándola allí sola.

No supo decir dónde estaba

Según el relato de la mujer a los agentes, cuando se produjo el accidente, el conductor de la furgoneta no tuvo mejor idea que darse a la fuga dejándola tirada y con el cobre robado. La Policía Local procedió entonces a la detención de la mujer y al decomiso de los 3.700 kilos de cable, al tiempo que ordenó medidas para la localización y la detención del varón, al que tres días después de los hechos siguen buscando de momento sin éxito.

Este no fue el único suceso fuera de lo normal que tuvieron que atender los policías locales el jueves, ya que acudieron a una parcelación del aeropuerto donde un hombre se cayó a un pozo cuando hacía fotografías.