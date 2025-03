La asamblea antirracista de Córdoba pide en la calle dignidad y derechos para las personas migrantes

La asamblea antirracista de Córdoba ha celebrado este domingo una manifestación por la dignidad humana y los derechos de las personas migrantes y las que están por migrar, que ha partido a las 11.30 horas de la Plaza de Toros de Córdoba y en la que han participado un centenar de personas. Los manifestantes han reivindicado el derecho a migrar y han denunciado la asociación interesada que hacen algunas formaciones políticas y colectivos entre extranjeros y delincuencia. "La inmigración no es un delito, es un derecho", sostiene la asamblea convocante. "No somos una amenaza, somos vida y esperanza", "No somos extranjeros, somos vecinos". "Necesitamos un mundo donde quepan mundos diversos" o "Ningún ser humano es ilegal", son algunas de las pancartas que han podido leerse en la manifestación de este domingo, a la que se han sumado algunos dirigentes políticos de la izquierda cordobesa.

Inmigración no es delincuencia

Esta protesta se ha celebrado apenas unos días después de que PSOE y Hacemos Córdoba hayan llevado a la Fiscalía una campaña propagandística de Vox en la que se alerta de la presencia de "inmigrantes ilegales" en algunos barrios de Córdoba y se recomendaba a los cordobeses "extremar las precauciones".

La protesta ha partido de la plaza de toros hasta las Tendillas. / A.J. GONZÁLEZ

"En la provincia de Córdoba durante el año 2024, sólo el 8% de las detenciones fueron a personas extranjeras que no fueran de la Unión Europea. Los datos no hablan de condenas, sino de personas detenidas e investigadas, que luego pueden ser condenadas o no”, recuerdan desde la asamblea antirracista. "Nos intentan convencer de que el mal tiene acento extranjero, pero los datos desmienten estos cuentos: la violencia, los robos, la delincuencia no llega en patera ni cruza la frontera. Nos cuentan estas mentiras para dividirnos, para hacernos creer que la miseria tiene un rostro, que la injusticia tiene un idioma, que la pobreza tiene un pasaporte", añaden.

"Migrar es un derecho no es un delito", ha podido leerse en algunas pancartas. / A.J. GONZÁLEZ

Los manifestantes han recorrido varias calles de Ciudad Jardín para enfilar por República Argentina, Paseo de la Victoria, las calles Concepción y Gondomar para finalizar en la plaza de las Tendillas.

“Nos negamos a criminalizar a quienes solo buscan lo mismo que cualquiera: vivir en paz, trabajar con dignidad, ofrecer a su descendencia un futuro. Nos negamos a aceptar que se les trate como a un número, como una amenaza, como un problema” añaden desde la asamblea.