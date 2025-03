Testimonios sobre síndrome de Down en Córdoba: Manolo de Santa Cruz, auxiliar administrativo y cantaor flamenco

El cordobés Manuel Romero Camacho, de 41 años, conocido por su faceta artística dentro del cante flamenco, como Manolo de Santa Cruz porque es vecino de esta barriada de Córdoba, es una de las personas que más tiempo lleva trabajando entre los usuarios adultos de Down Córdoba.

Romero realiza labores de auxiliar administrativo en la empresa Atende (filial de Clece) en Córdoba capital y el resto del tiempo lo dedica a seguir formándose como cantaor, para lo que hace poco se ha inscrito en la escuela de Trinidad Montero, La Trini.

La madre de Manolo, Rosario, señala que los compañeros de trabajo de su hijo lo «quieren mucho» y añade que en la empresa le han ayudado a afrontar cada vez mejor los cometidos que le asignan.

Gran apoyo de su familia

Rosario destaca que su hijo se ha visto muy afectado por el fallecimiento en poco tiempo de su logopeda, Francisco Solís, y del guitarrista que solía actuar con él, José Carlos Jimena, porque tenía muy buena relación y aprendía mucho de ambos.

Manuel Romero.

El padre de este cordobés con Down se ha animado incluso a aprender a tocar la guitarra para acompañar a su hijo en el escenario, todo para que no abandone esa faceta que tanto le gusta y que seguro le seguirá dando muchas alegrías.

Décimo aniversario del club de lectura

Con motivo del día mundial del síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo, el presidente de Down Córdoba, Fabián Cámara, apunta que el lema de este año es «Tan como tú». La campaña quiere reflejar que las personas con síndrome de Down sienten, piensan y actúan «tan como tú, tan como todos nosotros».

En Córdoba, por el día mundial del síndrome de Down, está prevista una actividad de concienciación de Down Córdoba en la biblioteca Grupo Cántico. El gerente de Down Córdoba, Luis Javier Trillo, avanza que el acto servirá para celebrar el décimo aniversario del club de lectura para personas con discapacidad intelectual, una iniciativa que contó desde el principio con el apoyo de personal de esta biblioteca, que estaba antes en otra ubicación.

«Gracias a este club se han creado buenos hábitos lectores en algunos de nuestros chavales, que cuentan con su carnet de biblioteca y accedan a fondos bibliográficos. «Habrá también una mesa de exposiciones para hablar de la trayectoria de algunos de nuestros usuarios, como es el caso del cantaor Manuel Romero, o de David Rey, que se encuentra muy volcado con la música, el teatro, los podscat y cortometrajes (uno de ellos premiado recientemente a nivel andaluz)», añade Trillo.

