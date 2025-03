El PP acusa en Córdoba a Pedro Sánchez de hacer un "daño irreparable a la democracia"

La vicesecretaria de Organización Territorial del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha clausurado esta mañana junto al secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, el acto Más España, más Europa. La preservación de los valores democráticos en el debate parlamentario, organizado por el PP. Al encuentro han asistido unas 200 personas incluyendo cargos del PP en Córdoba.

El encuentro ha estado marcado por las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, refrendadas por todos los presidentes de parlamentos que han intervenido. El mensaje del PP es duro y pretende transmitir la idea de que la democracia está en peligro en España debido a la manera de gobernar del PSOE de Pedro Sánchez; alguno de los presidentes incluso ha llegado a hablar de "dictadura".

Fúnez ha indicado que "Pedro Sánchez dijo que estaba dispuesto a gobernar sin el concurso del Congreso y el Senado. Y efectivamente lo está cumpliendo con daño irreparable a la democracia". La responsable de Organización Territorial del PP ha puesto algunos ejemplos, entre los que se cuentan la falta de Presupuestos, que llevan prorrogados desde la anterior legislatura; la eliminación del veto al techo de gasto; la negativa del presidente del Gobierno a someterse al control de la cámara territorial; o los "bloqueos y ataques permanentes a la otra cámara fundamental, el Senado". Es ahí donde el PP tiene mayoría absoluta, pero "estamos sufriendo discriminaciones, reduciendo sus capacidades de control al Gobierno", en palabras de Fúnez.

Presidentes de parlamentos autonómicos del PP, en el encuentro en Córdoba. / A. J. González

Medidas para "reconducir" la situación

Entre las iniciativas que va a tomar el PP para intentar "reconducir" la situación está la citación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que dé explicaciones en el Congreso acerca del aumento del gasto en armamento, así como el registro de una proposición no de ley "para que todos se retraten y digan sí o no a la soberanía plena de Ucrania".

Además, Fúnez ha definido al Ejecutivo como "un Gobierno cercado por la corrupción, al que cada vez se le acumulan más sumarios judiciales”. “No hay ningún presidente en ninguna democracia que tenga imputados a su mujer imputada, a su hermano, a su número 2 y al Fiscal General del Estado”, según ha indicado en el foro.

Por su parte, Repullo ha manifestado que "el Gobierno de Sánchez ha decidido que Andalucía no le sirve para nada. Lo estamos descubriendo en sectores estratégicos como la agricultura y ganadería". El alto cargo del PP se ha referido a la entrada de aranceles en fechas próximas fechas para vender en EEUU, una situación frente a la que "lo único que dice el ministro a los agricultores es que tengan serenidad porque los ve muy ansiosos. Es normal que tengan ansiedad, no se les puede pedir serenidad cuando tenemos un ministro que no tiene un plan".

Aguirre dice que la crispación aumentará en el Parlamento andaluz El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha vaticinado este sábado que la crispación aumentará en la cámara regional conforme se acerquen las elecciones autonómicas, que situó dentro de año y medio. Aguirre ha reconocido que el nivel de crispación en la actualidad en la cámara que preside es bajo e, incluso, ha calificado como "una balsa de aceite" las reuniones y los trabajos de la mesa, el órgano que dirige la actividad parlamentaria. El también diputado regional del PP por Córdoba ha asegurado que solo "algunos pequeños grupos" buscan "el momento para el titular" periodístico. En esta línea, ha señalado que afronta la gestión de estas situaciones "como el pescador, que lanza la caña y tira o afloja" el sedal. También ha reconocido que su perspectiva sobre la crispación en el Parlamento que preside cambió después de una reunión con homólogos de su partido en otras cámaras legislativas regionales, que fue cuando pudo comparar el nivel de enfrentamiento en otras sedes parlamentarias regionales y comprendió que en Andalucía era muy bajo o inexistente.

.