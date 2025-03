Los cordobeses con síndrome de Down piden crecer en autonomía e inserción laboral

En Córdoba cerca de 700 personas tienen síndrome de Down y en Andalucía algo más de 6.700. Dentro de este grupo de población, que presenta una alteración en el par 21 de los cromosomas (conocida como Trisomía 21), más de la mitad tiene entre 35 años y 64 años, debido a que desde hace años nacen cada vez menos niños con este síndrome.

La brusca caída de este tipo de nacimientos es la consecuencia de un mayoritario número de familias que decide no seguir adelante con la gestación cuando en las pruebas diagnósticas que se realizan en los primeros momentos del embarazo se detecta un alto riesgo de existencia de síndrome de Down.

Pocas personas Down de la provincia de Córdoba que están en edad laboral se encuentran en la actualidad trabajando. Sin embargo, la asociación Down Córdoba, como destaca su presidente, Fabián Cámara, ha logrado establecer en los últimos 15-20 años una serie de acuerdos con empresas para que personas con síndrome de Down puedan contar con un empleo.

Trabajador contratado por Pastelerías Roldán. / CÓRDOBA

En la actualidad, expone Cámara, personas con este síndrome están ejerciendo en Córdoba en Carrefour, Pastelerías Roldán, Decathlon, El Corte Inglés, Cafento, colegio Ahlzahir, grupo Mediterránea o Atende.

La asociación está impartiendo a su vez actualmente dos cursos de formación, uno de conserje-ordenanza y otro de auxiliar de reposición y archivo, que pueden ser de mucha utilidad para los inscritos de cara a una posible inserción laboral, pues conllevan la realización de prácticas.

Formación ofertada por Down Córdoba. / CÓRDOBA

Aprender a tomar decisiones

Otro avance en el que Down Córdoba lleva trabajando desde hace más de una década, mediante diferentes iniciativas, es el fomento de la autonomía de las personas Down. En esta línea, además de contar con un piso para que aprendan a vivir sin tanto apoyo familiar o de terapeutas, Down Córdoba ha impulsado Gobernanza Down, programa diseñado para promover la participación activa de las personas con síndrome de Down en la toma de decisiones que impactan en su día a día y dentro también de las diferentes asociaciones que respaldan a estas personas.

«Queremos que haya una persona mayor de 18 años con síndrome de Down en la junta directiva de nuestra asociación, pero no como una persona de adorno sin voz ni voto, sino conociendo para qué sirve la asociación, que se puede conseguir formando parte de la misma y que con ese saber exponga sus inquietudes», indica Luis Javier Trillo, gerente de esta entidad en Córdoba.

Charla impartida por el presidente de Down Córdoba, Fabián Cámara, sobre gobernanza. / CÓRDOBA

Con este objetivo, Trillo remarca que se está formando a usuarios de Down Córdoba en que sean conscientes de que existen bastantes personas como este trastorno genético y se les explica que Down Córdoba cuenta con diferentes trabajadores, no solo el terapeuta que tengan asignado, y con una junta directiva, que está ahí para apoyarles y escucharles en los proyectos que quieran efectuar.

El gerente de Down Córdoba destaca que ha habido mucho interés por parte de los usuarios en integrarse en la junta directiva, por lo que habrá unas elecciones para designar a la persona elegida.

Financiación

Por otra parte, en materia de financiación Down Córdoba sigue demandando a la Junta de Andalucía y Gobierno central, al igual que otras entidades del tercer sector en Córdoba, que incrementen la financiación que destinan a asociaciones como la suya para prestar, por ejemplo, la atención temprana u otros servicios para personas con discapacidad.

Protesta para pedir más financiación a las administraciones públicas. / CÓRDOBA

Según esta asociación, los precios que les abona el sistema público se remontan a 2021 y no han tenido en cuenta la subida del 10% de los salarios ni de los suministros y coste de la vida en general, entre otros conceptos, «lo que nos lleva a las asociaciones a vivir al día y no saber si el mes próximo vamos a poder pagar las nóminas o no, sobreviviendo como podemos con lo que percibimos por los servicios privados que prestamos», se lamenta Luis Javier Trillo.

