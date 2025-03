«Asistimos a pacientes de muchos puntos de España e incluso de fuera del país»

La cordobesa Lucía Retenaga Belmonte, de 59 años, acaba de ser nombrada nueva directora gerente del hospital Cruz Roja de Córdoba, puesto que ocupaba desde septiembre de 2023 el doctor Manuel López Obispo, que, anteriormente también fue director médico, y al que le ha llegado el momento de la jubilación.

Retenaga pasa a afrontar esta nueva responsabilidad, tras haber sido directora de Gestión y Servicios Generales desde 2019. Su vinculación a Cruz Roja se remonta a tres décadas atrás atrás y, en todo ese tiempo, ha desempeñado diversos cargos directivos en hospitales y centros sociosanitarios de la institución, especializándose en la gestión económica y dirección de personal, optimización de recursos y mejora de la calidad asistencial.

¿Desde cuándo lleva vinculada al hospital Cruz Roja de Córdoba?

Desde hace 33 años, casi toda mi vida profesional.

¿Cómo recibe el nombramiento? ¿Lo esperaba?

Con mucha emoción y ganas de seguir dando lo mejor de mí ahora al frente de este hospital. Y también tranquila y reconfortada porque sé que cuento con un equipo de una calidad humana y profesional inigualable y con la confianza de muchos pacientes que se ponen a diario en nuestras manos. Y en cuanto a si me lo esperaba, realmente no me había parado a pensarlo. Sí es cierto que llevo muchos años en el equipo directivo y conozco en profundidad el hospital y también el sector sanitario y entiendo que ello habrá influido en mi nombramiento.

¿Cómo valora la labor de su antecesor?

El doctor López Obispo es un magnífico profesional, del que hemos aprendido todos. Además, es una persona encantadora que siempre ha estado dispuesto a echar una mano a todo el que se la pidiese. Durante su mandato, hemos llevado a cabo muchos proyectos y consolidado otros y ha sido y seguirá siendo todo un referente para todos. Le echaremos mucho de menos.

La nueva directora gerente del hospital Cruz Roja de Córdoba, Lucía Retenaga. / Dovile Civilyte

¿Le motiva aún más si cabe ser la primera mujer en dirigir el hospital de Cruz Roja en los más de 90 años de vida del centro?

Me motiva, sobre todo, por lo que le he comentado antes, pero ahora que lo menciona, en parte sí y no solo por el aspecto personal, sino por lo que supone de avance en esta sociedad en la que tanto se habla de brecha de género. De todas formas, yo estaré al frente, pero el papel de la mujer en el hospital ha sido y sigue siendo esencial. Tanto es así que un porcentaje alto de la plantilla está integrada por mujeres y muchas de ellas están en puestos de responsabilidad.

¿Qué principales especialidades definen en la actualidad la oferta asistencial del hospital?

El hospital Cruz Roja de Córdoba siempre se ha caracterizado por una atención sanitaria muy especial, cuidando cada detalle y poniendo al paciente en el centro. Y creo sinceramente que, por eso, nos seguimos diferenciando y es por lo que nos buscan la mayoría de nuestros pacientes, por esa atención profesional y humana. Por este motivo y porque contamos con una oferta asistencial que responde a las necesidades actuales de los pacientes, destacando especialmente en Neurociencias, Neurocirugía, Neurorehabilitación, Medicina interna, Cardiología, cirugía de alta complejidad y cirugía oncológica avanzada. Además, somos referente en la atención de patologías, como el ictus o el infarto, ya que en nuestro hospital tenemos implantado el Código Ictus y el Código Infarto y disponemos de Urgencias 24 horas neurológicas y cardiológicas, además de las generales, traumatológicas y otorrinolaringológicas.

¿Atiende el hospital Cruz Roja a pacientes de otras provincias?

Sí, recibimos a pacientes de muchos lugares de España e incluso de fuera de nuestro país porque saben que realizamos alguna que otra técnica que no se efectúa en otros centros, como la cirugía de la migraña, o porque vienen derivados de otros especialistas que saben que contamos con profesionales expertos en el abordaje de determinadas patologías, como cirugía avanzada oncológica. Además, desde 2021 que inauguramos el Instituto de Neurociencias, recibimos a pacientes neurológicos de todo el país.

¿Cuáles son las principales cifras de trabajo de este hospital (empleos, ingresos, pacientes anuales atendidos…)?

Contamos con una plantilla de más de 300 personas y en 2024 hemos atendido a más de 120.000 pacientes entre ingresos, urgencias, consultas externas e intervenciones quirúrgicas.

¿Han acometido reformas últimamente para contar con alguna nueva infraestructura?

Realmente, siempre estamos metidos en obras para adecuarnos a las necesidades de los pacientes. La última - después de la que realizamos en 2020 para la creación del Instituto de Neurociencias, que supuso toda la remodelación de la planta cuarta del hospital - ha sido en la planta -1, que la hemos renovado completamente, destinada a Consultas Externas, Hematología y a la Unidad de Injerto Capilar.

¿Percibe en los últimos años un crecimiento de la demanda asistencial sanitaria privada en Córdoba?

Los últimos estudios apuntan a una subida de los asegurados en salud y en el hospital también hemos apreciado ese incremento.

¿Tienen alguna actividad asistencial concertada con la sanidad pública?

Actualmente sí, en estancias médicas y procedimientos quirúrgicos.

¿Cómo afrontan el déficit de médicos y enfermeros que existe en la actualidad?

La escasez de médicos y enfermeras es un reto que nos afecta a todos y un desafío que requiere la implicación de todos los agentes sanitarios, pero afortunadamente contamos con un equipo de profesionales muy consolidado y estable. Para ello, procuramos favorecer un entorno de trabajo que fomente la retención del talento.

