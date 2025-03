Andalucía cuenta con una nueva guía para la atención sanitaria específica de las personas con síndrome de Down

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha presentado recientemente la Guía de Atención Sanitaria de las Personas con Síndrome de Down, una publicación del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en colaboración con la Federación Andaluza de Asociaciones de Síndrome de Down, destinada a profesionales de atención primaria y hospitalaria.

La guía aborda las diferentes etapas del ciclo vital de las personas con síndrome de Down y persigue garantizar la continuidad asistencial desde la infancia hasta la vida adulta; fomentar la coordinación multidisciplinar entre atención primaria, especialistas y servicios sociales; promover la detección temprana de problemas de salud frecuentes en este grupo de población e impulsar el empoderamiento de familias y personas cuidadoras.

El documento incluye capítulos específicos sobre el diagnóstico y comunicación a las familias, con especial atención a la primera noticia; la atención sanitaria personalizada, cubriendo desde la infancia hasta el envejecimiento prematuro; el abordaje del deterioro cognitivo en adultos, destacando la «alta prevalencia» de alzhéimer en personas con síndrome de Down, y los cuidados de enfermería, enfocados en la promoción de hábitos saludables, vacunación y apoyo a familias.

Presentan más enfermedades

Teniendo en cuenta que más de la mitad de la población con síndrome de Down tiene entre 35 y 64 años, este colectivo tiene una mayor necesidad de servicios sanitarios, debido a que son más proclives a padecer determinadas enfermedades frecuentes.

Actividad formativa para prevenir enfermedades como el alzhéimer en población con Down. / JORDI COTRINA

La publicación está disponible para profesionales sanitarios, asociaciones y familiares en el portal web https://www.sspa.juntadeandalucia.es/ servicioandaluzdesalud/publicaciones/guia-de-atencion-sanitaria-las-personas-con-sindrome-de-down-en-el-servicio-andaluz-de-salud.

Sobre esta guía, el jefe del servicio de Neuropediatría del hospital universitario Reina Sofía, Rafael Camino, detalla que desde hace varias décadas existen diferentes guías de atención en la infancia y adolescencia a las personas con síndrome de Down, publicadas por diferentes organismos y entidades (ECEMC, Down España, Asociación Española de Pediatría) que han sido utilizadas por los profesionales de atención primaria y hospitalaria como un programa de salud para esta población, con el objetivo de detectar precozmente las patologías prevalentes en ellos.

Camino sostiene que en 2014 se publicó, dentro del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía, un documento de actividades preventivas en niños y niñas con síndrome de Down, para establecer este programa en atención primaria y efectuar una detección temprana de problemas de salud frecuentes en estos niños y jóvenes. Este especialista subraya que en la nueva guía se destacan algunas de las patologías más prevalentes en esta población, incluyendo cardiopatías congénitas, hipotiroidismo, problemas de audición y visión, problemas endocrinos y obesidad, enfermedades respiratorias, digestivas y alteraciones musculoesqueléticas.

Rafael Camino hace hincapié en que, a principios del año 2000 fueron revisados en la Unidad de Neuropediatría del Reina Sofía muchos niños con síndrome de Down de la capital y provincia, en colaboración con Down Córdoba y señala que, hasta el año 2014, se citaban en Neuropediatría a todos los recién diagnosticados con este síndrome para hacerles seguimiento.

Sin embargo, matiza que, a partir de publicarse en 2014 el Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía, con las actividades preventivas para síndrome de Down, esta función recae en los pediatras de atención primaria, que en función de las posibles patologías que puedan detectarse en cada paciente, serán derivados a una especialidad médica concreta. Además, Camino resalta que los recién nacidos con síndrome de Down son derivados a atención infantil temprana y se recomienda a las familias que contacten con la asociación Down Córdoba

