Vecinos de Villarrubia se encierran en el consultorio para exigir la construcción de un nuevo centro de salud

Vecinos de Villarrubia, después de un mes de la intervención de la consejera de Salud y tras un año de movilizaciones, han iniciado un encierro de 24 horas para exigir el inicio del proyecto del nuevo centro de salud en la barriada.

"El espacio está en la misma situación que se sabía, es decir, dentro del Plan 2020- 2030 y sin una fecha concreta para el inicio de la licitación de la redacción del proyecto. Por ello, hoy nos encerramos en el consultorio de Villarrubia para intentar dar un paso más y que el nuevo centro de salud se vaya haciendo realidad", explican desde la asociación de vecinos en una nota de prensa.

Tres años sin financiación

"Los acuerdos y promesas de la administración autonómica sobre el nuevo centro de salud para Villarrubia no se cumplen. La delegada María Jesús Botella, en marzo de 2019 dijo que habiendo suelo se iniciaba la licitación del proyecto y no ha sido así. Moreno Bonilla dijo en junio de 2022 que estaban trabajando en la redacción del proyecto del nuevo consultorio y no ha contemplado aún ni financiación para el mismo", continúa el texto.

Los vecinos recuerdan que "es una demanda histórica de nuestra barriada que se remonta a 2009 y que sólo desde el año pasado los vecinos hemos convocado catorce manifestaciones reivindicando la mejora de los servicios sanitarios y el nuevo centro de salud prometido". Además, denuncian que "los trabajadores del consultorio actual no están desarrollando su trabajo en unas instalaciones adecuadas y que los enfermos tampoco son atendidos en las instalaciones que se merecen ni con la intimidad adecuada. Es un centro sobrepasado desde hace bastantes años en el que no se ofrecen los servicios adecuadamente".

Vecinos de Villarrubia en el encierro. / CÓRDOBA

La nota recuerda que Salud "ya tiene un suelo para el nuevo espacio que puso a disposición en 2022 el Ayuntamiento, pero aún no se han hecho realidad las previsiones que la delegación comunicó a los vecinos para iniciar su construcción".

Por todo ello, el encierro tiene como objetivo "aumentar el número de médicos, la permanencia de la pediatra, disminuir el tiempo de las citas y que Salud contemple una financiación de 250.000 euros en sus presupuestos para iniciar la redacción del proyecto del nuevo centro de salud para Villarrubia", sentencia la nota de prensa.