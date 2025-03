«Se transformó la enseñanza de un día para otro»

Cuando el covid irrumpió en Córdoba y se tomó la decisión de que la mejor prevención que había en ese momento era el aislamiento, una de las primeras incógnitas que se planteó fue cómo iban a continuar el curso los niños si no se podía ir a los centros educativos. Lógicamente, y gracias a los tiempos tecnológicos que corren, lo primero que se pensó fue en las clases on line, un proceso que debía ser rápido para no perder tiempo, pero que no era fácil de implementar y requería recursos y la implicación de docentes, alumnos y padres en casa.

«La pandemia obligó a transformar la enseñanza de un día para otro», recuerda Rafael Luque, presidente de la Asociación Andaluza de Directores de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), que asegura que la educación a distancia no estaba 100% implementada en los centros de Infantil y Primaria y, en algunos casos, hubo que romper con la brecha digital de manera urgente.

La pandemia sí transformó la educación y el uso de las tecnologías en la enseñanza se consolidó con más dotación tecnológica y formación docente en el uso de herramientas digitales. «Hoy en día, el uso de pizarras digitales, plataformas educativas y dispositivos electrónicos es parte del día a día en nuestros colegios», explica Luque. Aunque volvimos a la presencialidad, muchas otras herramientas digitales han seguido utilizándose, como plataformas educativas, aulas virtuales y metodologías híbridas. También quedó una mayor conciencia sobre la importancia del acompañamiento emocional del alumnado, considera el presidente de Asadipre.

Falta de socialización

Pero no todo el resultado ha sido positivo para los centros, porque tras la pandemia, «hubo una reducción del refuerzo extraordinario que se había implementado, lo que afectó especialmente al alumnado que más apoyo necesitaba», recuerda Luque, y aunque la educación se normalizó, la vuelta a las ratios habituales y la disminución de docentes de refuerzo «hizo más difícil atender individualmente al alumnado que había quedado rezagado».

Y no todo fue el implantar las herramientas que permitieran continuar con la formación del alumnado, porque uno de los principales problemas fue la falta de socialización, algo clave para los niños que cursan Infantil y Primaria. «Muchos niños y niñas volvieron -tras el confinamiento- con dificultades en la interacción, en la gestión emocional y en los hábitos de estudio», asegura Luque, que agrega que también se notaron carencias en competencias básicas, como la lectoescritura en los más pequeños. En el alumnado con necesidades educativas especiales, la falta de contacto directo con los especialistas dificultó aún más su progreso, matiza.