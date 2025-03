«Las situaciones extraordinarias nos despiertan»

La situación de emergencia que vino de la mano de la pandemia del coronavirus pronto se transformó en una grave crisis de calado social. En 2020, Cáritas Diocesana de Córdoba atendió a casi 30.000 personas en la provincia, hasta 8.000 eran usuarios que llamaban a esta puerta por primera vez. Darío Reina, actual director de Cáritas Diocesana en Córdoba, recuerda que durante la pandemia, «el cambio fundamental fue el de pasar de atender a personas en clara situación de exclusión a encontrarnos con familias que, a pesar de una situación precaria, hasta ese momento habían conseguido tirar hacia adelante». Un gran número de hogares se vio, debido a la declaración de pandemia y a las consecuencias que de ahí derivaron, sin sueldos que entraran en casa de la noche a la mañana. «Se vieron sin ingresos, con el agua al cuello y, en muchos de esos casos, Cáritas fue su tabla de salvación», apunta Reina.

El director de Cáritas advierte, además, que la situación no ha mejorado, sino todo lo contrario. Pese a que el covid pasó, tras él vino una subida de precios y un problema de acceso a la vivienda que no ha hecho más que agravar la crisis que comenzó allá por 2020. «Todavía nos encontramos con ese perfil de familia que tiene una situación más o menos normalizada, donde incluso hay trabajo, pero que no consigue llegar a fin de mes», añade, y sentencia: «es la nueva pobreza».

«Me temo que la situación va a peor», reconoce Reina, que repasa todos los servicios que Cáritas presta a aquellos que van a pedir su ayuda. Alimentos, orientación laboral o ayuda para el pago de facturas son algunas de las asistencias que la entidad da a sus usuarios, aunque también es importante el número de personas sin hogar que se atienden. Según el responsable de Cáritas en Córdoba, el sinhogarismo crece en la provincia y, ahora mismo, a diario atienden a un centenar de personas que no tienen ningún tipo de recurso habitacional.

El lado positivo

Si se le puede sacar positivo a una pandemia como la del coronavirus es el sentimiento de ayuda que despertó en toda la población. Como manifiesta Reina, «las situaciones así, un poco extraordinarias, nos despiertan» y agrega que «nos hacen ver lo vulnerables que somos, las dificultades económicas que pueden llegar y nos hacen ser más sensibles con nuestro alrededor», algo que compara también con lo que pasó tras la DANA de Valencia.

Eso sí, de la misma forma que señala este aspecto positivo, Reina cree también que, al final, «tenemos el corazón duro y parece que se nos olvida». Es más, advierte que los recursos son ahora menores que los que había durante la pandemia algo que en gran parte se explica con una situación económica complicada que acaba afectando a casi todo el mundo.