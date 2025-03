El 76% de los menores de entre 14 y 18 años de Córdoba consumen alcohol

El 76% de los menores de entre 14 y 18 años de Córdoba reconoce haber consumido alcohol en el último año, y un 59% en el último mes. Son los datos de la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España, que según las asociaciones que trabajan en prevención de adicciones, son extrapolables a la provincia cordobesa. Ante esta realidad, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad el pasado martes, documento que tiene como objetivo prevenir el consumo de alcohol, retrasar la edad de inicio y reducir los episodios de consumo intensivo en este grupo vulnerable. Para ello, aplicará ciertas medidas, también restrictivas y que afecta, por ejemplo, al sector de la hostelería.

En Córdoba ya hay algunas reacciones al respecto, de entre las asociaciones hasta los empresarios de bares y restaurantes, sobre todo los que se ubican en clubes deportivos o lugares de ocio usados por menores de edad, donde quedará prohibido el consumo de alcohol. Por una parte, la Asociación Cordobesa de Alcohólicos Liberados (Acali) celebra las medidas, a la vez que su presidenta, María Ruiz, las considera «insuficientes» y que llegan tarde: «tendrían que poner muchos más límites y ser más fuertes», propone.

Desde Hogar Renacer, el psicólogo David Pérez Cuéllar valora que involucra distintos actores clave y considera acertado que no se penalice el consumo, pues asegura que no tiene efectos positivos en disminuir las cifras. Sin embargo, sí critica el enfoque sobre la publicidad convencional, porque no hace referencia a las redes sociales, «la cual tiene un impacto significativo en la juventud». También echan en falta que se aborden aspectos psicológicos y que no se aborde el aumento del precio en las bebidas alcohólicas.

El responsable de Proyecto Hombre en Córdoba, Jesús Tamayo, celebra que el proyecto de ley haya salido adelante y, más que echar en falta algo, propone ir mejorando un documento que llevan años pidiendo. Por una parte, abogan por una política preventiva que consista en la restricción del consumo en ciertos espacios (como la ley antitabaco), y por otra parte, que vaya acompañada por acciones formativas y de prevención, siempre con la implicación de las administraciones públicas.

La hostelería

Por otra parte, desde Hostecor creen que las medidas «no tienen lógica y las vemos con cierto recelo» porque van a afectar en gran medida al sector de bares y restaurantes. Miguel Ángel Morales asegura que la publicidad es uno de los aspectos que más alivian a las empresas en materia económica y que «seguimos dependiendo de ello». Sobre la prohibición de beber alcohol en clubes deportivos cree que «van a salir muy perjudicados, porque la idiosincrasia andaluza es terminar el partido de pádel o fútbol y tomarte tu cerveza con tus amigos, la excusa es jugar para juntarnos, y no le hace daño a nadie», afirma.

