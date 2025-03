Infraestructuras firma la obra de la avenida Virgen Milagrosa y sigue adelante con la tala de 123 olmos

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, seguirá adelante con la reforma de la avenida Virgen Milagrosa, en el barrio de la Fuensanta, que conlleva la tala de 123 olmos y su sustitución por almezos, después de haber firmado ya el contrato con la empresa Habitat Servicios Medioambientales S.L. De hecho, la previsión que maneja la Delegación es que esta actuación de comienzo a finales del mes de marzo y dure 12 meses. La adjudicación se ha hecho por un importe de 685.998,29 euros, 830.057,93 euros con IVA, lo que permitirá al Ayuntamiento de Córdoba ahorrar unos 90.000 euros respecto a su presupuesto inicial.

Polémica por la tala

La reforma de esta avenida y su correspondiente tala de olmos volvió a pasar anoche por la comisión municipal del árbol. La tala de los olmos, algunos de ellos centenarios, ha suscitado polémica y la crítica pública del grupo municipal del PSOE y de las asociaciones Apata y Enarbolando que acusan al edil del PP de falta de transparencia, de haberse escudado en unos informes que ellos no conocían y de hacer un baile de cifras con los árboles que hay que talar. Eva Puche, miembro de esta comisión, fue muy crítica con la decisión y acusó a Ruiz Madruga de "mentir" con los datos.

El concejal de Infraestructuras, por su parte, entiende que la comisión avala no solo la remodelación de la calle, sino que "ha asumido los criterios técnicos por los que se deben apear todos los árboles de Virgen Milagrosa". El aval, lógicamente, no ha sido mayoritario ya que los representantes de los colectivos críticos antes citados siguen entendiendo que la tala es excesiva. Por contra, Madruga señala que las dos asociaciones de vecinos de la zona, La Paz y Santa Victoria y Virgen de Linares, le han dado el visto bueno a esos criterios técnicos por la necesidad más imperiosa de que se acometa la reforma de la vía que está impracticable desde el punto de vista de la movilidad. En todo caso, la decisión de esta comisión no es vinculante, de modo que el equipo de gobierno solo la tiene como un órgano consultivo.

El delegado de Miguel Ruiz Madruga, en una visita a una obra. / CÓRDOBA

Ruiz Madruga ha basado su decisión final en el diagnóstico de toda la ciudad que ha hecho el plan del arbolado, que advierte sobre los olmos de Virgen Milagrosa apuntando que "los índices estudiados nos indican que es una población en estado de regresión, de riesgo medio - alto" y que "la problemática encontrada no es reversible debido al estado de envejecimiento de los ejemplares. Se recomienda programar la sustitución del arbolado y mejora del entorno viario".

Criterios del plan director de arbolado

Por último, el delegado de Infraestructuras explica que en la plantación de los nuevos árboles de Virgen Milagrosa, el Ayuntamiento de Córdoba va a aplicar ya los criterios del plan director del arbolado en lo referente a los alcorques, especies a plantar y forma de plantación. En concreto, este documento municipal recomienda usar tierra compactada menos del 85%, construir alcorques corridos para permitir el mejor desarrollo de los árboles o plantar especies nuevas en la ciudad para aumentar la biodiversidad.

Suscríbete para seguir leyendo