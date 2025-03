CCOO denuncia "el estado de abandono" del hospital de Los Morales en Córdoba

La Sección Sindical de CCOO en el Hospital Los Morales ha remitido un escrito a la Dirección-Gerencia del Hospital Reina Sofía de Córdoba –de la que depende orgánicamente el centro sanitario- en el que denuncia "el trato discriminatorio" que sufre el personal de Los Morales respecto al de otras instalaciones del complejo hospitalario. “Dicho trato se debe a la falta de inversión en el edificio, que provoca carencias que no tienen en otros centros pertenecientes al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba”, señala Ana Belén Acaiña, delegada de CCOO en el centro hospitalario.

Acaiña recuerda que “no son pocos los años que, desde la Sección Sindical de CCOO, venimos reclamando mejoras en el edificio del Hospital Los Morales, pero la Dirección-Gerencia del Reina Sofía no lo valora como un bien para la sociedad cordobesa y de ahí el estado de abandono del edificio por parte de la Consejería de Salud, que se limita a poner parches que en la mayoría de las ocasiones no solucionan los problemas y, encima, generan problemas de salud y seguridad laboral”.

“El suelo del hospital se ha convertido en un tetris de vinilos que se han ido superponiendo unos a otros y que terminan despegándose y levantándose, cuando no hundiéndose y formando hoyos que ya han provocado más de una caída. De hecho, una compañera se rompió un hombro en una caída provocada por estas irregularidades”, expone la responsable sindical quien añade que a esto “hay que añadir que en las uniones entre vinilos se puede provocar una falta de higiene correcta por la imposibilidad de limpiar adecuadamente, lo que puede producir un acúmulo de gérmenes, virus y bacterias que podrían propiciar contagios”.

Nidos de animales. / CÓRDOBA

No acaban ahí los posibles focos de infecciones. “En las zonas no utilizadas del edificio, plantas enteras, se acumulan enseres y suciedad y las cucarachas, pájaros, ratas y otros animales campan a sus anchas, pudiendo ser portadores y transmisores de enfermedades”, describe Ana Belén Acaiña quien apunta que en algunas de estas zonas todavía hay presente amianto, un producto altamente cancerígeno. “Son muchas las zonas que tienen presentes tuberías de uralita compuestas como bien se sabe de cemento y amianto, y que están al descubierto dentro del edificio, en plantas y alas que pueden parecer inutilizadas pero que en realidad están en constante uso para diferentes maniobras de mantenimiento del edificio, exponiendo al amianto a profesionales como pueden ser los albañiles, fontaneros, técnicos de mantenimiento etc., que deben acceder a dichas zonas para arreglar averías, introducir cableado, realización de lecturas de temperaturas del agua y otras acciones que son imprescindibles para correcto funcionamiento del hospital”, advierte la delegada de CCOO.

Falta de personal

A las deficiencias del edificio se suma la falta de personal que está provocando una enorme sobrecarga laboral al personal existente, que se encuentra sometido de forma constante tanto a riesgos físicos como a riesgos psicosociales. “Desde CCOO venimos denunciando la falta de personal de forma generalizada, pero detectamos cómo se agrava de forma muy significativa en el Hospital Los Morales, ya que, no solo no se cubren las IT (incapacidades temporales), sino que tampoco se encuentra completa con la plantilla necesaria para evitar la sobrecarga laboral que se sufre a diario, infravalorando la actividad real del edificio y de las personas que prestan servicios en el mismo”, asevera la representante de la plantilla.

Ejemplos de ello son “una unidad de Rehabilitación sin TCAE (Técnico en cuidados auxiliares de enfermería) para realización de las funciones correspondientes (reposición y mantenimiento de material, así como la organización del mismo, preparación de camillas, recogida de lencería sucia, etc.), unidades que se cierran en periodos vacacionales y las que no cierran, se encuentran sin cobertura de personal, con el riesgo que conlleva, como puede ser el caso de psiquiatría”, resume Acaiña quien pone el acento en la incertidumbre generada por el traslado de rehabilitación traumatológica al centro y la falta de información sobre las medidas que se van a llevar a cabo para mejorar las estancias, que carecen de intimidad para pacientes y profesionales, sobre la dotación de los materiales y maquinarias necesarias para realizar los tratamientos, inexistentes actualmente, y la dotación del personal TCAE y celador, del que se carece por el momento.

Acumulación de basura. / CÓRDOBA

CCOO considera la falta de personal como una forma de maltrato a los y las profesionales, que se sienten ninguneados por la Dirección Gerencia del hospital donde trabajan, que está devaluando el centro hospitalario. Por ello, el sindicato exige una dotación de la plantilla adecuada para el correcto funcionamiento de las diferentes áreas, evitando la sobrecarga del personal, así como la realización de tareas no correspondientes a las funciones propias de la categoría que desempeñan al no contar con la presencia de los y las profesionales que deben realizarlas.

Asimismo, CCOO exige en su escrito la retirada del amianto en la totalidad del edificio, dado que la ley establece la obligatoriedad de la retirada de los elementos que contengan amianto y que hayan superado su vida útil, algo que ocurre en el Hospital Los Morales ya que están en desuso pero que continúan exponiendo a riesgos a los profesionales que allí trabajan. Igualmente, reclaman la retirada de enseres acumulados e inservibles en plantas cerradas del edificio, así como la limpieza de dichas zonas y mejora de cierres y ventanas para evitar que se siga deteriorando el edificio y la entrada a animales que pueden ser transmisoras de enfermedades y de contagios.