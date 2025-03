PSOE y Hacemos Córdoba llevan a la Fiscalía a la Asociación Católica de Propagandistas por su campaña sobre mujeres trans

Por segunda vez en apenas unas semanas, los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba han vuelto a llevar a la Fiscalía una campaña publicitaria. Si en febrero la denunciada fue la campaña de Vox contra los migrantes, en esta ocasión la denuncia ha versado sobre la campaña desarrollada por la Asociación Católica de Propagandistas sobre las mujeres transexuales. "¿Una mujer nace o se hace?", rezaba el lema de esta campaña que ha recibido el rechazo no solo de la izquierda en el Ayuntamiento de Córdoba, sino también de los colectivos LGTBI de la ciudad al considerarla claramente tránsfoba.

A las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, concejales de PSOE y Hacemos, junto a representantes de los colectivos LGTBI de Córdoba, han condenado la campaña y han señalado directamente al alcalde, José María Bellido, al que acusan de no hacer nada en contra de los mensajes transfóbicos a pesar de que se exhiben en mupis de propiedad municipal. "PSOE y Hacemos Córdoba hemos venido hacer algo que el señor Bellido no es capaz de hacer en su ciudad: y es eliminar los mupis del odio, los mupis de la vergüenza", ha dicho el concejal José Carlos Ruiz (Hacemos), que ha hecho de portavoz de los denunciantes. En este sentido, Ruiz ha criticado la inacción del gobierno municipal contra unos mensajes que entiende "atacan directamente al colectivo trans, un colectivo que está siendo atacado constantemente", ha lamentado.

Segunda denuncia

Esta es la segunda denuncia que se presente ante el Ministerio Fiscal sobre la campaña de la asociación católica, que se suma a la que ya presentaron la semana pasada miembros de la asociación Todes Transfornando en el juzgado de guardia. "Hoy nosotros la presentamos en Fiscalía, porque creemos que esta campaña estigmatiza al colectivo trans muy perseguido y criminalizado, y un colectivo que es hora de que, de una vez por todas de ese paso adelante y se ponga en primera línea".

Asimismo, PSOE y Hacemos han explicado que lo que le piden a la Fiscalía es "que actúe; lo que no hace y lo que no está haciendo el señor alcalde, al que se le llena la boca decir en la mesa de diversidad que quiere una Córdoba libre de LGTBI-fobia, pero cuando llega la hora de la verdad, se pone de perfil y no sale adelante".