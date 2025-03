El PSOE cifra en 406 los alcorques vacíos en la Fuensanta y exige al PP que justifique la tala de 123 olmos en Virgen Milagrosa

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha registrado este miércoles un mapeo de 403 tocones y alcorques vacíos en el distrito de Sureste, concretamente en el barrio de La Fuensanta, para exigir su inmediata reposición, al tiempo que ha exigido al delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga (PP), que explique y justifique la tala de 123 olmos que habrá de hacerse en la reforma proyectada en la avenida Virgen Milagrosa. En esta actuación, que está en fase final de adjudicación, está prevista la sustitución de estos árboles "en mal estado" por almezos.

De hecho, ayer mismo y ante las críticas de las asociaciones Apata y Enarbolando, el delegado volvió a insistir en la necesidad de talar estos ejemplares y argumentó que se tendrá que hacer por "seguridad", ya que el mal estado de los ejemplares puede provocar problemas de caída de ramas o desplome del árbol.

Críticas del PSOE

En primer lugar, el PSOE ha pedido transparencia a la Delegación de Infraestructuras y ha criticado que hasta hoy no se ha convocado una comisión del árbol. Asimismo, Dobladez lamenta que la documentación que hasta ahora había ofrecido esta delegación para justificar la tala de los olmos es nula. "Si hay más informes, como dicen, que los aporten y creemos que además lo correcto hubiese sido hacerlo antes de licitar el proyecto de reforma de la avenida Virgen Milagrosa", ha explicado.

Por otro lado, y como Ruiz Madruga se escuda en el diagnóstico del plan arbolado para talar los olmos de la avenida, Dobladez pregunta que se va a hacer con el resto de los 11.000 árboles que este mismo plan ha dicho que tienen algún problema de salud en Córdoba, ya sea por podas mal ejecutadas o por el tamaño del alcorque o por la sequía. "¿Van a arrancar los 11.000 ejemplares? Si es así, me temo que al señor Madruga no le van a salir las cuentas en cuanto a la cobertura de masa arbórea que nos ha comentado que pretende para la ciudad, y mucho menos en los plazos comprometidos, aunque eso no sería nada nuevo", ha concluido diciendo.

Mapeo de alcorques

Por otro lado, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha solicitado al Área de Infraestructuras del Consistorio la reposición de los más de 400 de árboles en los lugares cartografiados y fotografiados en calles de la Fuensanta, como ya se hizo este verano en el distrito Noroeste, donde se pidió la plantación de un centenar de árboles a través del Registro Municipal.

Esta iniciativa del PSOE se enmarca dentro de la campaña La defensa de los árboles, en la que el grupo socialista está realizando un mapeo de la situación del arbolado en los distintos distritos de la ciudad. “Iremos haciendo entregas de cada acción de mapeo e iremos solicitando por registro la reposición de todo lo que hay pendiente en cada barrio de Córdoba”, explicó el socialista este verano.