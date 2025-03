El alcalde de Córdoba mantiene activo el comité de emergencia y admite su preocupación por el embalse de Navallana

El alcalde de Córdoba, José María Bellidoanuncia que mantendrá activo el comité de emergencia local y admite su preocupación por el embalse de San Rafael de Navallana. El regidor ha llamado a la población a estar alerta los próximos días ante la previsión de lluvias, al menos hasta el sábado, con la entrada de un nuevo frente por la península Ibérica.

De hecho, aunque hoy parece que se ha declarado una tregua, la Aemet ha anunciado alerta amarilla para este jueves en la capital cordobesa. En este sentido, el regidor recuerda que, nunca mejor dicho, "llueve sobre mojado" y que los embalses están llenos y el caudal del río Guadalquivir y de los arroyos de la Sierra ya está muy alto y puede seguir creciendo. "Hoy está todo más tranquilo porque ha bajado el caudal del río, aunque sigue estando en umbral amarillo en el punto de medición de Casillas, pero ha bajado ya en Villafranca y Alcolea porque no está lloviendo", ha comentado.

Comité de emergencia local

De cara a los próximos días, el alcalde ha anunciado que seguirá activo el comité de emergencia local y que se mantendrán las visitas periódicas a las parcelaciones y zonas inundables del término municipal, tal y como ya se hizo ayer. "La vigilancia se va a mantener en los próximos días", ha asegurado. De este modo, Policía Local, Bomberos y Protección Civil seguirán haciendo un seguimiento constante del caudal del río, porque aunque hoy han bajado las aguas y está todo más tranquilo, "tenemos que estar muy atentos a lo que pueda pasar mañana jueves, viernes y sábado".

Embalse de San Rafael de Navallana. / Manuel Murillo

Sin previsión de desembalses

Por otro lado, Bellido ha confirmado que de momento la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) no ha anunciado que vaya a desembalsar agua de los pantanos cordobeses. "Ahora mismo no hay previstos desembalses y esperamos que no los haya", ha deseado el alcalde refiriéndose especialmente al pantano de San Rafael de Navallana, que se encuentra ya al 75% de su capacidad y aún tiene un margen de 40 hectómetros. "El desembalse supondría meter mucho más caudal al río y podría incrementar los problemas. Ahora mismo no está previsto, pero tenemos que hacer el seguimiento en estos días", ha añadido, para desear que las lluvias de los próximos días no tengan que obligar a desembalsar de este embalse.

En cualquier caso, cuenca arriba, en la provincia de Jaén, el margen de los embalses todavía es suficiente para el agua que va a entrar en los próximos días y que no tuviera que desembalsar. "Nosotros lo único que estamos viendo es la posibilidad de desembalse, que ahora mismo no está sobre la mesa, insisto, pero que hay que estar atentos a San Rafael de Navallana".