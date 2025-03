Las lluvias dejan en Córdoba el hundimiento de un tejado, garajes afectados, bajos inundados y varias balsas de agua

El servicio de emergencias 112 ha atendido en Córdoba, en las primeras horas de este martes, un total de siete avisos, casi todos, derivados del impacto de las fuertes lluvias caídas, más de 71 litros por metro cuadrado desde el lunes. Estas se suman a las 10 incidencias recogidas por el 112 el lunes para un total de 17 avisos en lo que va de semana.

Hay que destacar una balsa de agua que ha afectado a algunos tramos del polígono industrial Los Pedroches, un garaje anegado en la calle Antonio Chacón, en el barrio de Las Palmeras, y un bajo donde ha entrado agua en la calle Isla del Hierro, en Huerta de Santa Isabel. También se ha visto afectado el aparcamiento del C3A, en la zona de Miraflores, que ha amanecido anegado.

Además, los bomberos de Córdoba han informado de más incidencias en las que han tenido que intervenir durante esta pasada noche. En primer lugar, han recibido dos llamadas por sendas balsas de agua en carreteras del extrarradio de la ciudad.

La primera de ellas se ha producido junto a la gasolinera conocida como La Lancha, en la Nacional IV dirección Alcolea. Informan los bomberos del parque del Granadal que se trata de una ubicación que siempre se inunda cuando hay fuertes precipitaciones. Donde sí han tenido que acudir los bomberos ha sido a una balsa de agua en la carretera de Badajoz, a la altura del Lidl, frente a la cementera Asland. Los efectivos han limpiado los colectores para permitir el drenaje del agua.

Varias personas caminan por Córdoba este lunes, refugiados bajo los paraguas. / Miguel Ángel Castro

Mientras, los efectivos del parque central de bomberos de Córdoba han tenido que actuar en otros dos incidentes de relevancia. El primero, tras llenarse de agua un patio de una casa ubicada en la calle Poeta Luis Cernuda. Dicha vivienda dispone de dos bombas extractoras junto a un pozo y ambos aparatos se habían averiado. Los bomberos se desplazaron al lugar y prestaron una bomba extractora al propietario para permitir solucionar la avería.

Un segundo aviso que recibieron desde el parque central fue por el hundimiento, a las 04.00 horas, de una casa antigua, construida hace 80 años, en el Cordel de Écija. No ha habido daños personales aunque sí materiales, puesto que el hundimiento, en uno de los laterales de la vivienda, se ha producido sobre la zona de lavadero. El resto del inmueble "no corre peligro", informan los bomberos, por lo que no ha sido necesario el desalojo de la propietaria. Un técnico realizará un informe detallado de los daños y del percance en sí.

Incidentes en algunas comarcales

También se ha intervenido por parte del 112 por una caída de piedras en la carretera comarcal CO-3402. Igualmente, se ha dado aviso por una importante presencia de agua en la carretera A-421, en el término municipal de Adamuz.

En este sentido, Emergencias 112 destaca a este periódico que no se han producido incidentes de mayor relevancia en Córdoba capital.

Balance de los últimos días

Entre la decena de incidencias registradas en Córdoba el lunes, el 112 destaca varios avisos por balsas de agua en la A-431 durante el mediodía a su paso por Hornachuelos y Posadas y en la CO-3406 en Obejo, aunque no se procedió al corte de dichas vías. Desde el pasado día 5, se han gestionado un total de 36 incidencias en la provincia.

Manuel Murillo

En toda Andalucía se han notificado 223 incidencias durante el lunes, siendo Málaga la provincia más afectada. El volumen de avisos atendidos durante la jornada de ayer se ha concentrado, principalmente en la provincia de Málaga, donde se han llegado a gestionar hasta 122 incidencias, seguidas de los avisos recibidos desde las provincias de Cádiz (27), Sevilla (25) y Huelva (24). En el resto de las provincias, las emergencias coordinadas hoy lunes han sido más puntuales (10 en Córdoba, 9 en Granada, 4 en Almería y dos en Jaén).