Infraestructuras insiste en la necesidad de talar los olmos de Virgen Milagrosa pese a las críticas de Apata y Enarbolando

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba insiste en la necesidad de talar 123 olmos en la futura remodelación de la avenida Virgen Milagrosa, en el barrio de la Fuensanta, frente a las críticas de las asociaciones Apata y EnArbolando Córdoba, que consideran que esa cifra triplica la que se había barajado en la propuesta inicial. El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, reunirá este miércoles a la comisión municipal del árbol para abordar este asunto ahora que la adjudicación de la obra de esta avenida está más cerca.

En todo caso, el edil del PP niega las tesis sostenidas por las dos asociaciones y asegura que esta actuación ya se ha tratado y está "avalada" por la comisión y ha afirmado que dicha intervención "responde únicamente a razones de seguridad de las personas, dado el mal estado en el que se encuentran". En ese sentido, Ruiz Madruga asegura que "no se ajusta a la verdad" la denuncia. "No se puede mentir, más aún con un tema que tan sensible como este”, ha señalado el delegado, quien ha reiterado que “la situación del arbolado de este espacio está poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos, y eso no lo vamos a permitir bajo ningún concepto” confirmando lo que ya avanzó a CÓRDOBA la semana pasada, esto es, que la obra se acometerá tras la sustitución de los olmos por almezos.

Críticas de Apata y Enarbolado

Por contra, las asociaciones Apata y Enarbolado considera que la actuación "no respeta los reglamentos municipales vigentes desde 2008", que exigen la evaluación de tales intervenciones por parte de órganos participativos como la comisión del árbol. Estas dos asociaciones insisten en que la eliminación de árboles urbanos exige evaluaciones individualizadas del estado fitosanitario de los mismos, la conservación del mayor número de árboles maduros posibles y una valoración de la pérdida ambiental que implica cada tala. "Los olmos de ésta avenida son un símbolo histórico de Córdoba, y su tala indiscriminada no solo daña el ecosistema urbano, sino que erosiona la credibilidad de la administración local cordobesa", insisten.

Tres informes: situación no reversible

El Ayuntamiento de Córdoba ha remitido este martes los tres informes en los que se sustenta la decisión de la tala: el que han hecho los técnicos municipales de Parques y Jardines, el que se hizo tras el paso de la borrasca Bernad y el del plan del arbolado. En este último, un diagnóstico de toda la ciudad, se advierte sobre los olmos de Virgen Milagrosa que "los índices estudiados nos indican que es una población en estado de regresión, de riesgo medio - alto" y que "la problemática encontrada no es reversible debido al estado de envejecimiento de los ejemplares. Se recomienda programar la sustitución del arbolado y mejora del entorno viario".

En una nota de prensa, el delegado ha recordado que en el año 2021 se llevó a la comisión del árbol el proyecto de reforma de la primera fase de esta avenida, en el que se contemplaba la sustitución de 83 olmos y dice que la propuesta fue aprobada. Sin embargo, la obra no se hizo entonces (de hecho la adjudicación de ahora suma las fases 1 y 2) por lo que no se produjo la tala. "Desde entonces ha habido numerosas incidencias por caídas de ramas grandes, incluso de algunos ejemplares enteros, con importantes daños materiales", añade el Consistorio. El 10 de julio de 2024, según ha manifestado Ruiz Madruga, se informó de nuevo a los miembros de la comisión del árbol de la necesidad de realizar una actuación urgente por motivos de seguridad en el arbolado de la avenida, constatando la necesidad de eliminar, de manera inmediata, 10 ejemplares completos y efectuar una poda severa y de urgencia sobre 31 árboles, con el objeto de eliminar ramas peligrosas, algo que ya se hizo.