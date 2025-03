Afectada por el derrumbe de su casa: "Escuché un estruendo y pensé que era el trueno de una tormenta"

Las persistentes lluvias que vienen cayendo en Córdoba en los últimos días están ya haciéndose notar en algunos puntos, donde se han producido algunas anegaciones en caminos y parcelas y algún corte de carretera. Junto a todo ello, el incidente más destacado se produjo en la madrugada del martes, en el Cordel de Écija, donde se ha hundido parcialmente una vivienda.

Su inquilina, María de los Ángeles Polo, de 68 años de edad, ha señalado a este periódico que los hechos se produjeron sobre las tres y media de la madrugada, cuando oyó un estruendo “y yo me creí que era un trueno de una tormenta”, para continuar narrando que "los perros míos y los del vecino no dejaban de ladrar”. Así que se levantó y salió para descubrir que se había venido abajo una parte de la vivienda, en concreto la azotea y la zona de lavadero. “Ahí tenía la lavadora y la secadora porque era una parte de desahogo que tenía”.

María de los Ángeles Polo, ante la zona hundida de su casa. / MANUEL MURILLO

Una casa familiar

Cuenta Ángeles que ella lleva viviendo unos 40 años en esa casa, que es propiedad de la familia de su marido, que la construyeron hace unos 70 años. “Es una casa antigua, de las que tienen el aseo a unos ocho metros y hay que cruzar a la intemperie para ir”, pero asegura que nunca le había notado desperfectos que le hicieran pensar en lo que ha ocurrido. Ahora, sin embargo, se muestra temerosa de la evolución que pueda tomar el caso, porque asegura que el cuarto que estaba debajo de la azotea, que también se ha caído, “se está calando y no sé si podrá caerse también”.

La afectada muestra el interior de la vivienda. / Manuel Murillo

María de los Ángeles vive sola en la casa e indica que seguirá viviendo en ella, “porque yo no puedo pagar un alquiler con lo que cobro de pensión”, por eso espera la visita de los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba para ver en qué condiciones se encuentra la vivienda. Además, ha explicado a este periódico que está preparando “los papeles para presentarlos en Vimcorsa”, con la esperanza que le sea concedida alguna de las viviendas que promueve la empresa municipal. “Lo he intentado otras veces, pero no me la han dado, a ver si ahora ya es posible”.

