«Yo no me quiero comer el mundo en dos días»

-¿Quién es Andrew Pocrid?

-Bueno, Andrew Pocrid es un diseñador. Eso es un nombre que yo creé, que yo siempre digo que Andrew Pocrid es mi marca, pero también el alter ego que está un poco detrás de la persona. Yo soy Andrés Pozuelo, ese es mi nombre real. Y yo creo que quise crear ese nombre con un punto más aspiracional, soñando en grande. Y también, un poco por alejarme de mi yo real, de lo que yo soy, y hacer, de alguna manera, no me gusta llamarlo personaje, pero sí una imagen.

-Que quede claro que una cosa es Andrés y otra cosa es la obra, el trabajo.

-Además, que cumplimos funciones completamente diferentes. Yo tengo muy diferenciado quién soy yo en mi día a día, con mi gente, con mis amigos, con mi pareja, con mi familia. Y luego está Andrew, que es el que sale ahí y da la cara al trabajo que hacemos.

-Vamos a hablar ahora de Andrew, que es el famoso. Este viernes presentó su nueva colección, una colección de trajes de gitana, según me ha comentado antes, de cara a la temporada que entramos de fiestas, ferias y demás. ¿Cómo la define? ¿En qué se caracteriza? ¿Qué tiene de nuevo?

-Pues mira, se llama Mayo Volumen 2. Nosotros hemos presentado en la Madrid Fashion Week la colección de fiestas que se llama Mayo. Ese era el volumen uno. Nos inspiramos en el mayo cordobés, me apetecía muchísimo. Yo soy un cordobés que siempre intento sacar a relucir mi tierra. Creo que Córdoba tiene mucho donde indagar, donde sacar a reducir nuestra cultura, todo lo que tenemos maravilloso. Así que, una vez más, apostaba por Córdoba. Lo que nadie sabe es que la colección flamenca vuelve a ser mayo, volvemos a apostar, además de por el mayo, por nuestra feria y será el volumen 2, una colección donde volvemos a dar un giro de tuerca. En el traje de flamenca nos volvemos más puristas. De alguna manera creo que la moda flamenca en el último tiempo ha sobrepasado algunos límites. Y yo también he estado ahí, lo he hecho, me he vuelto loco y creo que para volver a ser moderno hay que dar un paso atrás.

«Tenemos el orgullo de ser de Córdoba. Tenemos mucho de donde sacar. Es inspiradora»

-Son ustedes muchos los diseñadores de esta tierra y que tienen siempre a Córdoba como emblema en sus creaciones.

-Pues porque yo creo que tenemos el orgullo y la satisfacción de ser de Córdoba y que Córdoba tiene mucho de donde sacar. Para la colección del año pasado me inspiré en Córdoba, un poco más a nivel de su monumentos, de su cultura, no el folklore, que es lo que estoy tocando esta vez. Esta vez estamos tocando folklore puro y duro, a través de esos arcos de la Mezquita. No sé, Córdoba es inspiradora. Salgo a pasear y siempre veo algo de donde tirar. Sin duda, es una ciudad inspiradora y me alegra que no solamente yo, sino que mis compañeros lleven a Córdoba por bandera.

El diseñador cordobés Andrew Pocrid, entre varias de sus más recientes creaciones. / Chencho Martínez

-Aunque la palabra es muy del ámbito textil y no a todo el mundo le gusta, ¿qué etiqueta le pondría a su creación en general, a su manera de concebir la moda?

-Bueno, yo creo que tengo un estilo muy propio. Intento siempre hacer una moda sofisticada, elegante, pero no aburrida. Siempre digo que tengo un punto de descaro en esas cosas de que la mujer se sienta empoderada, sienta que cuando lleva un vestido mío se puede comer el mundo. Eso es como mi objetivo cuando yo visto a una mujer.

-Córdoba tiene ahora mismo una buena cantera, porque aunque sois todos ya veteranos en la profesión sois todos bastante jóvenes, ¿no? ¿Cómo ve ahora mismo el momento de la creación de moda en Córdoba?

-A ver, Córdoba l o ha demostrado, yo me pongo el último de la lista, ¿no? Porque soy como el último en haber empezado a sonar. Tenemos ahí a grandes nombres que están desfilando fuera y es todo un orgullo. Y creo que Córdoba tiene algo que no tienen las demás ciudades de Andalucía , que es ese elenco de diseñadores que están sonando muy fuerte. Yo creo que Córdoba en ese sentido debería sentirse muy orgullosa. Hay otros sectores que tienen mucho peso en Córdoba y la moda creo que necesita más reconocimiento.

«También me he vuelto loco, pero yo creo que para volver a ser moderno hay que dar un paso atrás»

-¿Qué le diría a los jóvenes que están intentando ahora hacer lo que ustedes han hecho para abrirse camino en este mundo?

-Que confíen siempre en ellos mismos, que sean perseverantes. Esto es un camino de obstáculos, un apagar fuego todos los días y va a llegar mucha gente que te va a decir que no es posible, que tus sueños son demasiado grandes, que mejor otra cosa porque la moda es muy complicada. A mí lo que me ha llevado hasta donde hoy estoy, y espero que llegue mucho, que quede mucho por recorrer, es el creer en mí, en saber que yo soy capaz de hacer lo que quiera. Entonces, que sean perseverantes, que luchen.

-En el mundo de la moda, ¿necesariamente hay que presentar algo rompedor para llamar la atención o no es necesario?

-Bueno, eso es cuestión de estilos. Yo nunca tengo la intención de llamar la atención por rompedor o diferente. Yo creo que para hacerse un hueco, lo que es fundamental es darle al público a entender que tienes un estilo propio, convencerles de que tú haces algo con sello, que te diferencia, que te caracteriza. Porque en un momento en el que hay tantos diseñadores, tantas firmas, tanto de todo, o tienes una manera de hacer las cosas peculiar y diferente que te hace diferente al resto o entonces no tienes cabida en esta industria.

-Sí, porque además hay mucha competencia últimamente, muchos concursos, muchas pasarelas, muchos programas de televisión en torno a la moda, lo que puede hacer, quizás, mucho más competitivo el sector, ¿no?

-Claro. La moda está de moda. La moda está de moda porque las redes sociales te invitan a consumir moda, a llevar moda… Entonces, mucha gente se une y a lo mejor no de una manera vocacional, sino por probar en la moda. Y la moda no es jugar a las muñecas, la moda es una industria, es una cosa de peso, es una cosa que hay que currársela mucho, porque yo soy diseñador pero también soy empresario, que el camino no es solamente sentarse, dibujar y crear maravillas.

«La moda no es jugar a las muñecas, la moda es una industria, hay que currársela mucho»

-Esa parte también es un poco más desconocida, la de saber sacar adelante una empresa.

-Exactamente, esa es la parte que a un creativo menos le gusta. Yo he intentado desvincularme de esa parte todo lo que he podido, pero al final pues, evidentemente, cuando vas creciendo tienes que tener unos conocimientos, tienes que llevar las riendas de tu empresa. Es verdad que es la parte que menos me gusta como creativo, pero también la tengo que sacar adelante.

-Volviendo al principio, a la presentación de cada colección. Se puede pensar que eso es algo sencillo. ¿Cuánto tarda realmente un diseñador, un creador, en darle forma a una colección?

-Bueno, ahora estamos en un momento muy frenético, que no nos está permitiendo hacer las cosas con todo el tiempo, sí de la mejor manera porque tenemos ahora los recursos, el equipo y las armas para poder dar el 100% con menos tiempo, pero yo recuerdo años atrás que yo empezaba la colección de flamenca en septiembre para mostrarla al público en febrero. Ahora te puedo decir que en 3 semanas hemos tenido que montar la colección al completo, evidentemente estaba la idea clara y el tejido elegido, pero lo que es componerlo todo ha sido un locura, pero ha salido fantástico. Muchas veces cuanto menos tiempo y estás más bajo y piensas que no va a llegar, te sale mejor.

-Sí, eso es otra cosa, relacionada con lo que hablábamos, de muchas pasarelas, muchas plataformas, muchas propuestas, pero eso ¿no hace también tener que trabajar todavía con mucho más frenesí? Porque la creación no deja de ser creación. La creación requiere un tiempo, una dedicación.

-Mira, yo, que últimamente estoy muy activo en redes sociales, me gusta que la gente también sepa qué hay detrás del éxito. La gente ve el éxito y ve tu nombre en todos los titulares de la prensa, pero no sabe lo que hay detrás. Entonces, estoy haciendo mucho hincapié en que la gente conozca mucho más de mi día a día. Yo me levanto a las 5 de la mañana y estoy en la calle. Y la gente me dice, pero ¿por qué tan temprano? Pues ahí está la respuesta a lo que me has preguntado. Porque yo me levanto muy temprano, vengo al taller, saco mi idea, pruebo, hago, deshago, y te diría que quitándome muchas horas de sueño.

«En esta colección, con el traje de flamenca nos volvemos más puristas»

-¿Por dónde irá su futuro?

-Yo estoy optimista. Creo mucho en mí, como te he dicho, lo que pasa es que soy paciente y quiero las cosas paso a paso. Yo no me quiero comer el mundo en dos días, respeto los tiempos. Siempre lo he hecho así y creo que es algo que juega a mi favor, el no querer las cosas ya. Me avala el saber que van a llegar, la confianza en mí y el saber que lo que yo quiera puedo conseguirlo. Me da tranquilidad decir que no tiene que ser ahora mismo, puede ser mañana. Va a suceder. Pero porque yo voy a hacer que suceda. Entonces, ojalá que todo siga como está pasando y si es así pues yo creo que vamos a hacer cosas grandes.

-¿Desde Córdoba siempre?

-Estar en Córdoba es algo que estoy manteniendo en la medida de lo que puedo. Cada vez se complica más la cosa porque Córdoba, es verdad que estamos muy conectados, pero bueno, al fin y al cabo todo lo que yo hago a nivel nacional lo hacemos desde Madrid, desde mi showroom, mi agencia de comunicación, los eventos, ¡todo! Pero yo voy a intentar mantener que el taller siempre, dentro de la medida que pueda, esté en Córdoba.

-¿Para cuándo su salto al extranjero?

-Bueno, ese es un paso que tenemos que dar, pero como te digo, soy paciente. Primero hay que dar los pasos asentados y cuando uno está asentado, vamos al siguiente. No tengo prisa, va a pasar en el momento adecuado. No tengo duda.

