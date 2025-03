El PP quiere que Vox se retrate en el Pleno de Córdoba y condene la invasión rusa en Ucrania

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes de las cuatro mociones que su grupo municipal planteará en el pleno del jueves, 13 de marzo, y ha destacado el deseo de los populares de mostrar a través de una de ellas el apoyo de Córdoba a Ucrania. "Reiteramos, ante las dudas que pueda tener algún grupo político, el apoyo al país de Ucrania en la guerra tras la ocupación de su territorio por parte de Rusia", ha defendido el edil en alusión a Vox, que se ha alineado con Putin y Donald Trump en este conflicto a pesar de haber condenado en un primer momento el conflicto. De hecho, el Pleno de Córdoba aprobó entonces por unanimidad una moción de apoyo a Ucrania en marzo del 2022. "Entendemos que tenemos que reafirmarnos en esa apuesta por la integridad territorial de Ucrania, dentro del marco de la Unión Europea", ha añadido Torrico para aterrizar en lo local recordando que son muchos los refugiados ucranianos que viven en Córdoba desde el estallido del conflicto.

Infraestructuras

Las tres mociones del PP restantes se basan en la demanda al Gobierno central de infraestructuras porque, según Torrico, "el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene a Córdoba en un abandono absoluto". Asimismo, el portavoz del PP reconoce que algunas son infraestructuras que de las que se lleva hablando mucho tiempo, pero que aún no son una realidad. "Estamos ya cansados de esperar y son infraestructuras necesarias para temas tan importantes como la salud y la convivencia de los vecinos, la vivienda o el transporte y el progreso económico".

Trafico y retenciones en la autovia A4 a su paso por Córdoba. / Manuel Murillo

Barreras acústicas

En concreto, el PP va a volver a reclamar la ejecución del plan de instalación de barreras acústicas en la A4 su paso por el barrio de la Fuensanta, en concreto en la avenida Virgen del Mar. Torrico ha explicado que el gobierno de José María Bellido ha tenido conocimiento de que hay una licitación por parte del Ministerio de Fomento de un número de pantalla acústica a lo largo de las A4, que no incluye esa avenida. La instalación de barreras acústicas es un proyecto redactado en el año 2017, que persigue reducir el ruido que soportan a diario 40.000 cordobeses por el intenso tráfico de la A4.

La siguiente moción pedirá al Gobierno central que la parada del tren de cercanías de Fátima sea en la ubicación acordada con los vecinos y que se construya un apeadero en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba. Para este último, Torrico ha reiterado el ofrecimiento que el Ayuntamiento de Córdoba hizo a Renfe de acometer y sufragar el coste de esta obra, siempre que ellos garantizasen que pararían allí los trenes. "A día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta", ha lamentado el edil. "Nosotros los vamos a pagar siempre y cuando Renfe se compromete a lo que le tienen que comprometer, que es llevar los trenes de forma adecuada hasta allí".

Urbanización de la antigua cárcel de Fátima

En último lugar, el PP llevará al salón de plenos una moción para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que inicie ya la urbanización de los terrenos de la antigua cárcel de Fátima, los que corresponden a la antigua Sociedad de gestión de instalaciones penitenciarias, que se prometió ya hace prácticamente dos años. Vimcorsa tiene suelo en aquella zona donde tiene previsto construir viviendas, pero no puede hacerlo --ha recordado Torrico-- hasta que el Gobierno no reurbanice la zona. "Y mientras tanto se nos acusa de que no estamos poniendo la promoción en marcha cuando sí estamos realizando los trabajos oportunos", ha lamentado en referencia a las críticas del portavoz del PSOE, Antonio Hurtado.