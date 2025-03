Hacemos Córdoba denuncia el estado "deplorable" de la calle Colombia y el PP reconoce que la obra se planteó mal

El grupo municipal de Hacemos Córdoba ha denunciado el estado "deplorable" de la calle Colombia, en el barrio de la Huerta de la Reina, y ha vaticinado que la actuación pueda costarle el doble a los contribuyentes cordobeses. El viceportavoz de la coalición de izquierdas, Iván Fernández, ha denunciado este lunes "la falta de transparencia y la negligente gestión" del equipo de gobierno del Partido Popular respecto al deterioro de esta calle que se arregló en 2021 y que vuelve a presentar numerosos desperfectos como losetas levantadas, aceras agrietadas y el pavimento hundido en varios sitios.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, por su parte, ha reconocido que la actuación tuvo "un mal planteamiento" por parte del Ayuntamiento de Córdoba, pero ha asegurado que los técnicos de su área están trabajando ya para ver cómo solucionar los desperfectos de manera puntual, sin tener que volver a actuar en todo el viario.

En periodo de garantía

Sin embargo, desde la oposición dudan de que Infraestructuras vaya a llevar a cabo esta mejora e insisten en que desde que Hacemos Córdoba denunciara por primera vez los problemas en la calle Colombia después de la obra el equipo de gobierno les ha estado dando largas. "Primero nos dijeron que estaban en ello, y luego que había habido no problema de ejecución, sino de redacción del proyecto", ha indicado Iván Fernández. De hecho, la coalición de izquierdas lamenta que si el equipo de gobierno les hubiera hecho caso la primera vez que denunciaron el estado de la calle Colombia la adjudicataria del contrato debía haber retomado la reforma al estar aún en plazo de garantías. "Ahora dicen que ya no está", ha criticado el concejal de Hacemos.

"¿Están ocultando algo, o quizá están gestionando mal la Delegación de Infraestructuras, o quizá la ciudadanía tiene que pagar el doble por la reforma? ", ha cuestionado Fernández calificando de "auténtica vergüenza" el hecho de que se tenga que volver a pagar por una actuación. En este sentido, desde Hacemos han recordado que en su momento el equipo de gobierno se mostró muy ufano por el hecho de que el contrato de la calle Colombia se adjudicara por un 21% menos que el presupuesto inicial (100.000 euros menos) demostrándose que "lo barato sale caro".

Operarios en la obra de la calle Colombia que acomete la Delegación de Infraestructuras. / A.J. GONZÁLEZ

"Rodillo del PP"

Asimismo, desde Hacemos denuncian que la actitud del gobierno municipal es “la de un rodillo: no escuchar, no responder preguntas y negar el acceso a la información” y han recordado que “con la ayuda de Vox, quieren imponer un nuevo Reglamento de Pleno para limitar la labor de la oposición”. Finalmente, Fernández ha concluido que "el Partido Popular no tiene capacidad para gobernar esta ciudad", sentenciando que “pueden hacerse fotos y hacer anuncios, que son copia y pega de planes de obras de otros mandatos, mientras que lo poco que ejecutan, lo hacen mal”.