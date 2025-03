«Cuando empezó el covid todo el mundo tenía un amigo en China y te ofrecía mascarillas»

-Se cumplen 5 años de la pandemia de covid, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza pensando en todo aquello?

-¿De entrada? Lo medianamente felices que estábamos en el 2019, después de la hecatombe de la listeria, con cuatro fallecidos y muchos contagiados, pensábamos que después de aquello el resto de la legislatura sería tranquila. Y luego tuvimos el virus del mono, el virus del Nilo... Recuerdo que el día 27 de enero hice una rueda de prensa en la Consejería de Salud diciendo que íbamos a abordar el virus de Wuhan (aún no se hablaba de coronavirus), y que habíamos creado un grupo de trabajo de alto impacto en salud pública, órgano colegiado y permanente. Entonces me llamaron del Ministerio de Sanidad diciéndome que estaba creando alarma social y que eso iba a ser poca cosa. El tiempo nos dio la razón.

-¿Desde cuándo fue consciente de la gravedad del asunto?

-Pronto. Estoy hablando del 27 o el 28 de enero del 2020, cuando ya sabíamos que había muchos casos en Italia. Me acuerdo de ir con May (su jefa de gabinete) por la Gran Vía de Madrid y le dije: «Esto va de gordo». La diferencia que hubo posiblemente entre Andalucía y el resto fue esa: nosotros nos dimos cuenta antes de que esto venía de verdad, y lo que hicimos fue actuar de forma proactiva para disminuir los contagios y que no se nos colapsara el sistema sanitario. En Andalucía, en la pandemia nunca tuvimos un colapso. De hecho pusimos en marcha Andalucía Respira, fabricamos con Fujitsu y la Universidad de Málaga respiradores e invadimos de respiradores Sudamérica a de 1 euro. Mandamos respiradores a Madrid y a otras comunidades. Aquí hubo presión asistencial, pero no tuvimos gente que no podía entrar al hospital por falta de cama. En Andalucía las medidas empezamos a tomarlas en febrero en las residencias de mayores y recuerdo que hubo un partido del Sevilla-Nápoles y que llamé al presidente del club y le dije: «Presidente, el partido a puerta cerrada». Luego salió ya el famoso decreto y efectivamente se fue suspendiendo todo.

El presidente del Parlamento andaluz, el cordobés Jesús Aguirre. / MANUEL MURILLO

-El decreto de confinamiento no se publicó hasta el 14 de marzo.

-Nos chocó muchísimo, porque teníamos ya aquí casos de neumonías bilaterales, no etiquetadas porque aún no había PCR específicos. El puente del 28 de febrero muchos andaluces se fueron a Madrid y muchos vinieron contagiados. Y le decíamos al ministerio que esto está ya aquí y que teníamos un follón de casos, y nada. Hasta que ya llegó el 14 de marzo, y cada uno en su casa y Dios..

-Andalucía reacciona antes, ¿y como lo hace el Estado?

-A finales de febrero empezamos a tener consejos interterritoriales con Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, y le pedíamos que cerrara y tomara medidas más drásticas, pero no actuó de forma tan rápida como le pedíamos y hasta después de las manifestaciones del 8M no tomaron medidas.

-¿Cómo fue su relación con el entonces ministro Illa?

-Fluida. Hablaban entonces de la cogobernanza, pero era un poco más imposición del ministerio a las comunidades. Íbamos a una velocidad de crucero diferente. A un filósofo le cuesta trabajo comprender lo que es un problema de salud pública. Más allá de eso, a Salvador se le dio el ministerio para la captación de votos en Cataluña, pero en una pandemia se tiene que saber de qué se habla. A esto hay que venir preparado.

-Aunque dice que no hubo la presión asistencial de otras comunidades, parte del atasco de la atención primaria se acumula desde entonces, ¿está siendo efectiva la Junta en la reducción de las listas de espera?

-Se tensionó el sistema sanitario. Nos dimos cuenta de donde fallábamos, por ejemplo, en salud mental, y vimos el tema del doble circuito en primaria que supuso un problema importante. Se paralizó gran parte de la quirúrgica no urgente, lo cual hizo que aumentaran las listas de espera, pero teníamos que tener disponibilidad de UCIs para poder absorber el posible aumento exponencial de casos. Todo eso ha supuesto que ahora la lista de espera sea importante, pero creo que se está corrigiendo. La accesibilidad en primaria es un tema que tenemos que corregir y espero que lo estén corrigiendo.

-¿Qué hemos aprendido como sociedad y qué no a pesar de haberse producido millones de muertes en el mundo?

-Los políticos, entre comillas, pensábamos que lo importante era el sistema público de salud y nos dimos cuenta de que habíamos olvidado el sistema de salud pública, que engloba las patologías emergentes y la zoonosis en un mundo globalizado con flujo constante de migrantes y cambios climáticos. A nivel andaluz, hemos aprendido, primero, que ya no hay sanidad animal, humana o ambiental, sino que hay una única salud. Segundo, que posiblemente tengamos más patologías en corto espacio de tiempo y de ahí que se haya creado el Centro de Zoonosis, el primero de esas características en España. Además, se creó el comité de expertos de alto impacto en salud pública que sigue vivo. Pero también es verdad que se han olvidado muchas cosas. Andalucía propuso al ministerio que hubiera un órgano coordinado a nivel nacional, pero por desgracia, aquella idea se ha diluido. Para quienes estuvimos al pie del cañón fue una época muy dura de llanto y crujir de dientes. Da pena que se nos olvide.

-Como consejero de Salud, ¿qué fue lo más difícil de gestionar: la compra de vacunas y material, la necesidad de profesionales, el miedo…? ¿Qué errores se cometieron?

-Al principio teníamos un stockaje de material importante, pero como se disparó el contagio empezó a sobreutilizarse tanto mascarilla como EPIs y encima el ministerio confiscó la fábrica de Alcalá que abastece al SAS. Una cosa muy positiva fue la respuesta de la sociedad civil, que empezó a mandarnos de todo de forma altruista. Hubo una vinculación muy estrecha entre la población civil y la propia consejería. El año 2000 fue muy duro. Cometimos fallos, en el sentido de que quizás teníamos que haber tomado decisiones antes: aislamientos más potente, mayor compra de material o tratamientos empíricos. En el camino murieron muchísimos andaluces a los que no les tocaba. La esperanza de vida en Andalucía bajó un año, mientras en España bajó un año y medio. Y no pudimos despedirlos. Amigos míos médicos y compañeros que se fueron y que no los lloramos. No hicimos ni sepelio. Eso fue lo más duro, lo más triste, aquellos que se quedaron en el camino. Lo más positivo, la vacuna. Ahora que se está viendo con retrospectiva, el índice mayor de vacunación a nivel mundial fue Andalucía. ¿Por qué? Quizás porque conseguimos una empatía entre el Ejecutivo andaluz y la población muy grande. Si nosotros decíamos: hay que hacer cierre perimetral, la gente lo hacía; que había que vacunar, la gente se vacunaba.

-Precisamente, la vacunación frente al covid ha sido algo baja este invierno...

-Sí, mucho, tanto de covid como de gripe, hasta en lo más preocupante: el personal sanitario. Se nos ha olvidado el miedo.

-También en el covid se hicieron famosas sus intervenciones públicas, por su forma de expresarse, como aquello del ‘culillo’ de la vacunas –por lo que la izquierda le acusó de frívolo-. ¿Piensa poco en los sofocones que les da a sus responsables de prensa o es que cree que así se llega a más gente?

-Hicimos una simbiosis: conseguimos llegar a la población a través de los medios, y nos dimos cuenta de que tenía más credibilidad un médico que un político y conseguimos que la gente me viera como el médico de cabecera que soy. Podía hablar en términos científicos, pero si lo que quería es que me entendieran los 8 millones y medio de andaluces, tenía que utilizar la jerga de las consultas para que la gente me identificara no como consejero, sino como el médico del pueblo.

-O sea que todo eso del ‘culillo’ estaba calibrado.

-No, yo podría haber dicho: hay un sobrenadante de 0,3 mililitros que supone un 20% más de vacunas, ¿no? Pero no se hubiera entendido igual. Lo del culillo fue un pelotazo, o el sketch de las mascarillas... Y llorar. Yo lloré alguna vez delante de las cámaras. Me acuerdo que une vez estaba en una videoconferencia y que me pasaron un fax diciendo que Manolo Barragán había muerto. Ma nolo, compañero de facultad, médico de Posada, amigo con quien hemos ido a muchos viajes. Pues yo me puse a llorar. ¿Eso es bueno o malo? Es natural.

-¿En alguna ocasión en los comités de la pandemia primó un criterio político frente a los criterios médicos? ¿Cuál fue su prioridad entonces?

-No lo he dicho, pero el gustazo más grande ha sido ser consejero de Salud con un presidente como Juan Manuel Moreno, que lo único que me decía era: «Jesús, infórmame 10 minutos antes de la rueda de prensa» y yo le decía: «Juanma, vamos a hacer un cierre porque la incidencia acumulada ha subido en tal sitio». Tampoco sabe mucha gente que en el comité de expertos había también economistas. Nuestro fin primordial era salvar vidas, eso está clarísimo. Los informes los hacían los técnicos de salud según la incidencia acumulada, para decir qué es lo que había que ir cerrando y evitar contagios, pero en los sitios en que había duda, pedíamos un informe económico. Estábamos hablando de muchas familias, de nuestra economía. En nuestras decisiones prevalecía siempre la salud pública, no siendo un martillo, sino con conocimiento.

-¿En qué somos más eficientes tras la pandemia y por qué?

-Creo que ha sido una gran revolución desde el punto de vista sanitario, aumentó la infraestructura de forma importante y a nivel de profesionales, independientemente de que el ámbito de mejora en sanidad es infinito siempre. Pero creo que ha habido un antes y un después. Ten en cuenta que cuando yo llegué, previa pandemia, el presupuesto era 9.600 millones de sanidad y ahora está rondando los 15.000 millones. Hicimos una gran revolución tecnológica y de investigación. Conseguimos vacunas en un plazo de seis meses. Pusimos también en marcha nuevas empresas que nos abastecen, sin tener que depender del mercado del sudeste asiático. Hay temas que hemos aprendido, lo importante es que los mantengamos en el tiempo.

-En caso de nueva pandemia, ¿estaría el actual sistema sanitario público mejor preparado para afrontar algo similar?

-El andaluz, sin duda, porque aquí gran parte de lo que hicimos fue para quedarse. Tenemos uno de los mejores sistemas público de salud del mundo. Está muy remozado, reforzado y muy pendiente de cualquier patología emergente.

-¿Entiende las críticas que se le hacen al SAS, las movilizaciones de las plataformas en defensa de la sanidad pública, etcétera?

-Ya he dicho que en salud hay un amplio margen de mejora, pero hago un comparativo: desde que llegamos hasta ahora se ha invertido 40 millones, y los trabajadores han pasado de 99.000 a 125.000 y el número de camas ha aumentado de forma exponencial. ¿Qué necesitamos mejorar? Siempre, pero España tiene el mejor sistema sanitario público a nivel mundial. El modelo sanitario público español es espectacular, y el andaluz, para mí, motivo de orgullo.

-¿Qué opinión le merece la causa que hay abierta en los juzgados por los contratos de emergencia? ¿Está tranquilo en ese sentido con la gestión que hizo en su etapa de consejero?

-La causa se está archivando en las diferentes provincias. Era un momento complicado, se hicieron contratos basándonos en el decreto. Yo creo que no llega a ningún sitio, se va a ir diluyendo y al final llegará a nada. Espero que a la mayor brevedad posible se archive y confío plenamente en la gestión que se ha hecho por parte de la unidad de compra. Me acuerdo que cuando empezaron los contratos, todo el mundo tenía un amigo en China, todo el mundo te ofrecía mascarillas, pero a unos precios desorbitados. En la consejería lo que hicimos es que pusimos dos líneas: una que evaluaba el producto y otra que compraba el producto. La dirección general que llevaba (José Antonio) Miranda es la que compraba el producto y la dirección general que llevaba la gerente del Valme era el que evaluaba. Y esas dos líneas venían muy bien para que no hubiera ningún problema de tráfico de influencias. Se trabajó muy bien, con muchísima seriedad y yo creo que es un motivo de orgullo.

-El presidente andaluz ha dicho que como mucho habría «errores administrativos», en ningún caso un delito de prevaricación como apunta el PSOE, ¿está de acuerdo?

-En caso de que lo haya, que no lo sé si lo habrá o no, eso es lo que se está estudiando, lo que sí ha habido es un trabajo serio del equipo que estuvo a cargo de la consejería tanto en mi época como en la época posterior.

-¿Cree que podría ser imputado o está tranquilo en ese sentido?

-Estoy tranquilísimo. No solamente yo, sino todos los que estuvimos trabajando porque se hizo un trabajo muy serio, muy concienzudo y desde el punto de vista científico basado en evidencias en una época complicada donde hay que tomar decisiones rápidas. Y las decisiones rápidas las hicimos de la forma mejor posible y por supuesto sin ningún tipo de enriquecimiento.

-¿Qué es mejor para la salud ser consejero de salud o presidente del Parlamento andaluz?

-Posiblemente ser presidente del Parlamento, pero lo que soy y seré hasta el final de mi vida es médico.

-¿Y sigue pasando consulta entre los diputados?

-De manera continua, a mí me encanta que me consulten: «Jesús, mírame los análisis; oye, ¿qué hago con esto?». Esa es mi vida.

-Por el sueldo de sus señorías no le voy a preguntar, que luego se lía, pero cómo están de salud.

-Creo que son saludables y además se cuidan.

-Y lo suyo con María del Monte por sevillanas, ¿fue para sumar 'memes' o fue una cosita espontánea?

-Ella me sacó y me quedé pillado, pero respondí rápido. El presidente me lo agradeció porque si no lo hubiera sacado a él. Fue improvisado, luego le dije: «María me tenías que haber dicho algo, y me hubiera puesto un clavel reventón en el cogote». El político está muy encorsetado, pero hay que ser natural aunque a veces se mete la gamba, pero cuando me equivoco pido perdón y no pasa nada. Sé tú mismo.

-¿Y seguimos sin pensar en la jubilación?

-Cumplo este año 70, mi plaza la tengo en el Sector Sur, estoy en comisión de servicio, pero en el Parlamento muy bien porque llevo toda la vida metido en los charcos.

-Lo de los charcos lo reivindicó en su discurso del 28F...

-Sí, reivindiqué el espíritu de la transición, aunque ahora esté tan entredicho con el tema de las dos España. Es decir, la juventud debe ser contraria al poder establecido. En mi época, en la época franquista, estaba muy vinculado a los círculos como el Juan XXIII de Córdoba, contrarios a la dictadura, y yo me movía en esos ambientes. Luego uno va evolucionando, pero hay que ser reivindicativo. Yo soy de la transición, que fue la solución, ¿por qué tenemos que reivindicar las dos de España? Sí, hay gente a la que le interesa ahora volver otra vez a esa separación de las dos de España, pero yo no, yo creo que la transición nos unió y lo defiendo evidentemente, ¿eh? Lo que pasa es que no lo había hecho nunca en público.