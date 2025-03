La Junta llama a la precaución a los andaluces ante el tren de tormentas que se avecina

El consejero de la Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha hecho este viernes en Córdoba un llamamiento a la población de precaución ante la inestable situación climática que está atravesando la comunidad autónoma y que se recrudecerá a partir de esta tarde, con la llegada de un "tren de tormentas", que puede generar situaciones de riesgo.

Así, el consejero ha insistido en que en Andalucía se está viviendo "una situación climatológica bastante extraña, en cuanto a que va a haber lluvia muy intensa en los próximos días y que va a durar prácticamente una semana". En concreto, ha señalado que se trata de "un tren de tormentas que vamos a tener estos días en Andalucía, un tren de tormentas que son tres tormentas seguidas que va a generar intensas lluvias", que pueden generar situaciones de riesgo a la población, por ello, ha insistido en que ante cualquier tipo de viaje inexcusable, los ciudadanos se informen a través del 112, en cuya página web está toda la información de riesgos y los consejos, o por los medios oficiales sobre el estado de las carreteras por donde se pretende circular.

Evitar sótanos y circular por zonas peligrosas

Además, se ha dirigido especialmente en las zonas donde las lluvias sean más copiosas a aquellos ciudadanos que vivan en casa bajas para que "se evite bajar los sótanos, se evite la estancia en plantas bajas si la intensidad de la lluvia es muy alta". En el caso de que alguien se vea sorprendido por estas lluvias intensas en el coche, el consejero indica que"se evite pasar por balsas de agua, que nadie se lleve a engaño, que es imposible saber cuál es la altura del agua porque nadie sabe cuál es el fondo y, por lo tanto, por mucho que parezca que el coche va a pasar, se evite pasar por balsas muy intensas, vados o determinados puentes" y, sobre todo, que se atienda, "a la señalización y en caso de que se esté sufriendo una subida de agua intensa y el agua llega a la rueda, inmediatamente salir del coche y buscar un lugar seguro".

Preemergencia

Hasta el momento, con la actual borrasca los servicios de emergencias de Andalucía han atendido 114 incidencias, pero ninguna de gravedad. En estos momentos, ha recordado el consejero que la situación en Andalucía es de preemergencia y desde anoche se bajó el nivel a situación operativa "cero", después de haber estado varias jornadas en situación "uno", por la intensidad de las lluvias en algunas zonas como Turón o Las Gargantas.

Córdoba en aviso amarilla

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha recordado que Córdoba está por ahora en aviso amarillo por riesgo de lluvia de 20 litros en una hora o 50 en 12 horas y que están muy atentos todos los operativos de seguridad y sobre todo, los de drenaje como Emacsa y Sadeco, para que los imbornales y vías de desagüe estén expeditas. Al no existir, por ahora, alerta por viento no se ha tomado ninguna medida especial al respecto, pero Bellido no ha descartado, como se ha hecho otras veces, cerrar los parques si fuera necesario. El alcalde ha concluido, en línea con lo manifestado por Antonio Sanz, haciendo un llamamiento a evitar los desplazamientos por carretera que no sean imprescindibles.