Hacemos Córdoba tapa el mupi de la campaña publicitaria criticada por "transfóbica"

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha tapado este viernes el mupi de la campaña publicitaria que ha sido criticada por distintos partidos políticos y colectivos feministas por considerarla "transfóbica". El grupo municipal ha explicado que ha llevado a cabo esta acción "simbólica y necesaria para defender la convivencia" y ha exigido al alcalde de Córdoba que actúe contra la intolerancia en Córdoba.

El grupo municipal considera que la campaña "ataca de forma directa y cruel a las personas trans". Su portavoz, Juan Hidalgo, y la concejal Irene Ruiz, han participado en este acto de protesta y han recordado que ya el pasado martes trasladaron al equipo de gobierno la necesidad de retirar esta campaña que, a su juicio, "lejos de ampararse en la libertad de expresión, vulnera los derechos de un colectivo especialmente vulnerable". Sin embargo, añade Hacemos, "ante la pasividad" como respuesta, ha tomado la iniciativa "para defender una Córdoba diversa e inclusiva”.

Juan Hidalgo ha señalado que "Córdoba, como ciudad de la convivencia y la tolerancia, no puede permitir que en sus calles y barrios se difundan mensajes que atacan a la dignidad de las personas trans y de cualquier colectivo vulnerable". “La libertad de expresión acaba cuando se vulneran derechos fundamentales o se incita al odio. No es una cuestión de opiniones, es una cuestión de derechos humanos”, ha subrayado el portavoz. Por su parte, Irene Ruiz ha manifestado que Hacemos Córdoba se ha plantado y ha dicho “basta ya a las campañas de intolerancia y odio que cada vez son más frecuentes, no solo en Córdoba sino en todo el país". Ruiz ha denunciado que estos mensajes, que aparecen en mupis, redes sociales y en otros espacios, "no son aislados, sino que forman parte de una estrategia planificada que atenta de forma sistemática contra la dignidad de determinados colectivos y personas".

Cabe recordar que tanto Hacemos como PSOE y varios colectivos feministas han criticado esta semana una campaña de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) con el lema ¿La mujer nace o se hace? y el hashtag #LaMujerNace, que ha obligado al Ayuntamiento de Córdoba a desmarcarse de ella porque se exhibe en varios de los espacios municipales de propaganda y publicidad que hay repartidos por la ciudad. El Ayuntamiento se ha desvinculado de la campaña y también del contenido que pueda exhibirse en los mupis, que están gestionados por una empresa privada. El gobierno local ha dejado claro que desde la Delegación de Igualdad y la Mesa de la Diversidad trabajan durante todo el año de la mano de los colectivos LGTBI con el objetivo de que Córdoba sea una ciudad en la que no tenga cabida ningún tipo de discriminación o conductas Lgtbi-fóbicas.

Críticas de Vox

Por otro lado, la concejal de Vox Marta León ha denunciado las políticas que, según el partido, atentan contra los derechos de las mujeres. León ha hecho estas declaraciones frente a una de las marquesinas donde la Asociación Católica de Propagandistas ha instalado la campaña. León ha subrayado que esta iniciativa publicitaria "es una expresión legítima de libertad de expresión, financiada por una entidad privada, y ha acusado a la izquierda radical de apropiarse del debate sobre el género y la identidad". “Es un mensaje tan obvio como que la mujer nace, pero la izquierda radical intenta manipularlo y censurarlo, como hace con todo aquello que no encaja en su agenda ideológica”, afirma.