Los cuerpos de seguridad detectan un descenso de la criminalidad en El Brillante y el casco histórico

El Ayuntamiento de Córdoba y la Subdelegación del Gobierno aseguran que la criminalidad en zonas como El Brillante o el casco histórico ha bajado en los últimos meses tras celebrar este viernes la primera Junta Local de Seguridad de este año 2025. Según la subdelegada del Gobierno, Ana María López, y el alcalde, José María Bellido, las cifras son buenas, se ha detenido a varios de los responsables de los robos en El Brillante, mientras en el casco las denuncias son muy escasas.

"En el casco histórico no hay una actividad delincuencial que tenga su reflejo en denuncias de situaciones de delito, no lo hay, ni en comparación con el resto de Córdoba, ni en comparación con otras ciudades turísticas", ha asegurado el alcalde, al tiempo que ha afirmado que Córdoba, en términos generales, "es una ciudad segura", aunque "la seguridad absoluta no existe, siempre se van a producir, porque es inevitable, incidentes, delitos, actuaciones ilícitas, pero tiene, en primer lugar, una respuesta muy importante y eficaz" por parte de los cuerpos de seguridad.

Últimas incidencias

Bellido sí ha admitido que "últimamente, hemos tenido situaciones en Córdoba, algunas de ellas de mayor gravedad, otras de mayor alarma social, a lo mejor sin tanta gravedad", refiriéndose a estas dos zonas de la ciudad, y ha recordado que hay presencia de la Policía Nacional y la Local en el casco histórico, que se refuerza en fines de semana, así como también la hay en El Brillante de manera permanente por los robos en domicilios, que ha calificado como "circunstancias que se dan de vez en cuando" y que se someten a investigación y se detiene a los responsables. "Las incidencias que se dan, estadísticamente hablando, no son más significativas que en otras zonas ni en otras ciudades", ha agregado.

Reunión de la Junta Local de Seguridad. / Chencho Martínez

Bellido cree que "se ha generado una mayor alarma social" y lo achaca a que "son viviendas familiares aisladas y eso contribuye, seguramente, a una mayor sensación de inseguridad y de miedo por parte de los vecinos, pero las estadísticas nos indican que han bajado en los últimos meses". El alcalde ha asegurado que normalmente "son bandas que vienen de fuera a actuar", por lo que es más difícil dar con ellos y "en cualquier momento puede volver a ocurrir que haya otra oleada, porque es inevitable".

Mientras la subdelegada del Gobierno ha asegurado que "viendo los datos que tenemos de índices delictivos en la ciudad, lo que podemos decir es que están bajando, no solo que se mantienen, sino que bajan", sin poder ofrecer datos concretos, pero sí que se han reducido el número de robos y hurtos y que el porcentaje de delitos resueltos es más alto ahora en El Brillante.